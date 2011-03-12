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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Осер
Ницца - Осер: обзор матча 12 марта 2011
Ницца
12.03.2011, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 27 тур
1 : 0
Завершен
Осер
62'
Э. Мулунгуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Осер
Замена
️️️️
К. Кулибали
Замена
Й. Юнг
️️️️
Д. Олиеч
Замена
Д. Белльон
️️️️
Д. Любоя
Замена
В. Бирса
️️️️
А. Траоре
Замена
Э. Ле Таллек
️️️️
Р. Конту
Замена
А. Траоре
️️️️
Ш. Бен-Саада
ГОЛ! 1:0!
Э. Мулунгуи
Пас отдал
А. Мунье
Желтая карточка
А. Сидибе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Осер
16
Оливье Сорен
ВР
15
Дариуш Дудка
ЛЗ
20
Амаду Сидибе
ЦЗ
3
Стефан Грихтинг
ЦЗ
6
Адама Кулибали
ЦЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
20
Ален Траоре
ЦП
25
Камел Шафни
ЦП
14
Деннис Олиеч
ПП
27
Иренеуш Йелень
ЦФ
18
Рой Конту
ЦФ
Главный тренер
Жан Фернандес
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
18
Дрисса Диаките
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
11
Давид Белльон
ЦФ
Осер
30
Симон Понтдем
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
7
Фредерик Саммаритано
АП
24
Йо-Гук Юнг
ЦФ
14
Энтони Ле Таллек
ЦФ
3-5-2
1
Оспина
2
Сивелли
39
Пейчинович
29
Клер
40
Мунье
15
Дигар
15
Кулибали
18
Бен-Саада
27
Сабле
28
Любоя
11
Мулунгуи
4-4-2
16
Сорен
20
Сидибе
3
Грихтинг
6
Кулибали
15
Дудка
14
Олиеч
20
Траоре
25
Шафни
88
Ндинга
18
Конту
27
Йелень
18
Бен-Саада
7
Траоре
7
Траоре
18
Бен-Саада
28
Любоя
11
Белльон
11
Белльон
28
Любоя
14
Олиеч
24
Юнг
24
Юнг
14
Олиеч
20
Траоре
23
Бирса
23
Бирса
20
Траоре
18
Конту
14
Ле Таллек
14
Ле Таллек
18
Конту
Остались в запасе
Ницца
Осер
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
18
Дрисса Диаките
ЦП
Главный тренер
Эрик Руа
30
Симон Понтдем
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Жан Фернандес
Остались в запасе
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
18
Дрисса Диаките
ЦП
Остались в запасе
30
Симон Понтдем
ВР
23
Жереми Берто
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
7
Фредерик Саммаритано
АП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Жан Фернандес
Статистика матча Ницца - Осер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Осер
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 1
25.10.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
4 : 1
11.10.2026
Осер
Информация о матче
Главный судья:
Филипп Кальт
(Кольмар)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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