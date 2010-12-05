Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Марсель
Ницца - Марсель: обзор матча 05 декабря 2010
Ницца
05.12.2010, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 16 тур
1 : 0
Завершен
Марсель
90+2'
Э. Фаэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Марсель
ГОЛ! 1:0!
Э. Фаэ
Пас отдал
А. Мунье
+2
Желтая карточка
Э. Фаэ
Желтая карточка
Д. Дигар
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
Ж. Сабле
Желтая карточка
Э. Мулунгуи
Замена
Ж. Айю
️️️️
Б. Шейру
Замена
Л. Реми
️️️️
А. Айю
Замена
Д. Дигар
️️️️
Д. Любоя
Желтая карточка
Л. Н'Диайе
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
Г. Пэйсли
Желтая карточка
С. Диавара
13'
Желтая карточка
Ш. Каборе
Желтая карточка
Р. Сивелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
14
Эмерс Фаэ
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
25
Стефан Мбиа
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
5
Лейти Н'Диайе
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
3
Ален Кантарей
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
39
Микаэль Поте
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
3-5-2
1
Оспина
0
Пэйсли
12
Гаке
2
Сивелли
14
Фаэ
40
Мунье
15
Кулибали
7
Траоре
27
Сабле
28
Любоя
11
Мулунгуи
2-1-4-2-1
30
Манданда
20
Диавара
0
Тайво
77
Каборе
27
Гонсалес
5
Н'Диайе
8
Шейру
25
Мбиа
28
Вальбуэна
24
Айю
11
Брандао
0
Пэйсли
39
Пейчинович
39
Пейчинович
0
Пэйсли
27
Сабле
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
27
Сабле
28
Любоя
15
Дигар
15
Дигар
28
Любоя
24
Айю
14
Реми
14
Реми
24
Айю
8
Шейру
10
Айю
10
Айю
8
Шейру
Остались в запасе
Ницца
Марсель
21
Хабиб Бамого
ЦФ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
39
Микаэль Поте
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
21
Хабиб Бамого
ЦФ
3
Ален Кантарей
ЦЗ
0
Лионель Летизи
ВР
39
Микаэль Поте
ЦФ
Остались в запасе
26
Жан-Филипп Сабо
ЦЗ
16
Элинтон Андраде
ВР
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
22
Эдуар Сиссе
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Ницца - Марсель
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
Новости команд
Все
Ницца
Марсель
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Анжер» – «Ницца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Анжера» и «Ниццы» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Ницца» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
В «Рубине» приняли решение по экс-полузащитнику сборной Франции
29 октября
1
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+