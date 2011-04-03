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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Лион
Ницца - Лион: обзор матча 03 апреля 2011
Ницца
03.04.2011, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 29 тур
2 : 2
Завершен
Лион
90+1'
Э. Мулунгуи (П)
90+3'
Д. Дигар
22'
К. Чельстрем
44'
Лисандро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лион
ГОЛ! 2:2!
Д. Дигар
Пас отдал
Н. Пейчинович
+3
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Мулунгуи
+1
Вторая желтая
П. Диакате
Желтая карточка
Крис
Замена
К. Гренье
️️️️
Лисандро
Замена
Д. Диаките
️️️️
Ж. Сабле
Замена
Ш. Бен-Саада
️️️️
А. Мунье
Замена
Й. Гуркюфф
️️️️
М. Пьянич
Замена
Эдерсон
️️️️
Б. Гомис
Пенальти не реализован!
Д. Любоя
Желтая карточка
П. Диакате
Замена
Д. Любоя
️️️️
Д. Белльон
ГОЛ! 0:2!
Лисандро
Пас отдал
М. Гоналон
Желтая карточка
Д. Дигар
Желтая карточка
Э. Мулунгуи
Желтая карточка
Р. Сивелли
ГОЛ! 0:1!
К. Чельстрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
1
Давид Оспина
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
29
Франсуа Клер
ПЗ
15
Дидье Дигар
ЦП
7
Абду Траоре
ЦП
15
Кафумба Кулибали
ЦП
40
Антони Мунье
ЦП
27
Жульен Сабле
ПП
11
Эрик Мулунгуи
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
3
Крис
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
4
Ким Чельстрем
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
9
Лисандро
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Ницца
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
18
Шауки Бен-Саада
ЦП
18
Дрисса Диаките
ЦП
21
Хабиб Бамого
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
19
Клеман Гренье
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
3-5-2
1
Оспина
2
Сивелли
39
Пейчинович
29
Клер
15
Дигар
7
Траоре
15
Кулибали
40
Мунье
27
Сабле
11
Белльон
11
Мулунгуи
4-1-2-3
1
Льорис
15
Ревейер
15
Диакате
3
Крис
26
Сиссоко
25
Гоналон
4
Чельстрем
15
Пьянич
7
Бриан
9
Лисандро
18
Гомис
40
Мунье
18
Бен-Саада
18
Бен-Саада
40
Мунье
27
Сабле
18
Диаките
18
Диаките
27
Сабле
11
Белльон
28
Любоя
28
Любоя
11
Белльон
18
Гомис
10
Эдерсон
10
Эдерсон
18
Гомис
9
Лисандро
19
Гренье
19
Гренье
9
Лисандро
15
Пьянич
8
Гуркюфф
8
Гуркюфф
15
Пьянич
Остались в запасе
Ницца
Лион
21
Хабиб Бамого
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
Главный тренер
Эрик Руа
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
21
Хабиб Бамого
ЦФ
0
Лионель Летизи
ВР
0
Грегори Пэйсли
ЛЗ
12
Исмаэль Гаке
ЦЗ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Ницца - Лион
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Бре
(Сент-Брек)
Стадион:
Муниципал Дю Рэй
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