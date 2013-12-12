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Анхель Деальберт
Статистика
Анхель Деальберт - статистика
Завершил карьеру
1 января 1983 (43), Бенльоч
#5 | Защитник
185 см | 80 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Товарищеские матчи 2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Испания. Кубок 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кубань (ЛФЛ)
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Валенсия
1 : 1
12.12.2013
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
28.11.2013
Санкт-Галлен
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
07.11.2013
Суонси
1' - 90'
90'
Лига Европы, 3 тур
Суонси
1 : 1
24.10.2013
Кубань (ЛФЛ)
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
03.10.2013
Валенсия
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Санкт-Галлен
2 : 0
19.09.2013
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Фейеноорд
1 : 2
29.08.2013
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
22.08.2013
Фейеноорд
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Кубань (ЛФЛ)
1 : 0
08.08.2013
Мазервелл
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Мазервелл
0 : 2
01.08.2013
Кубань (ЛФЛ)
1' - 90'
88'
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