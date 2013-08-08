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Кубань (ЛФЛ) - Мазервелл
Кубань (ЛФЛ) - Мазервелл: обзор матча 08 августа 2013
Кубань (ЛФЛ)
08.08.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
1 : 0
Первый матч – 2 : 0
Завершен
Мазервелл
50'
С. МакМанус (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Мазервелл
90'
Пенальти не реализован!
Б. МакХуг
84'
Желтая карточка
С. Хаммелл
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
Д. Цораев
83'
79'
Замена
К. Мур
️️️️
К. Лэсли
Замена
Д. Сиссе
️️️️
И. Бальде
77'
Пенальти не реализован!
Ш. Каборе
75'
72'
Замена
А. Камминс
️️️️
П. Лоусон
72'
Замена
Б. МакХуг
️️️️
Х. Аниер
Замена
М. Жавнерчик
️️️️
М. Уренья
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. МакМанус
Пас отдал
Р. Бугаев
50'
40'
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Марко Уренья
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
6
Давид Цораев
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Мазервелл
12
Гуннар Нильсен
ВР
3
Стивен Хаммелл
ЛЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
6
Стивен МакМанус
ЦЗ
4
Симон Рамсден
ПЗ
17
Зэйн Франсис-Анголь
ЛВ
14
Кейт Лэсли
(К)
ОП
32
Фрэйзер Керр
ОП
8
Пол Лоусон
АП
18
Стюарт Карсвелл
ПВ
9
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Стюарт МакКолл
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Мазервелл
13
Ли Холлис
ВР
21
Джек Лейч
ЦЗ
15
Адам Камминс
ЦЗ
28
Пол Маккафферти
ЦП
22
Крэйг Мур
ЦФ
16
Боб МакХуг
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
4-2-1-2-1
31
Беленов
8
Бугаев
2
Шандао
5
Деальберт
34
Козлов
77
Каборе
8
Тлисов
23
Соснин
11
Уренья
6
Цораев
6
Бальде
4-2-3-1
12
Нильсен
4
Рамсден
4
Хатчинсон
6
МакМанус
3
Хаммелл
14
Лэсли
32
Керр
18
Карсвелл
8
Лоусон
17
Франсис-Анголь
9
Аниер
6
Цораев
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
6
Цораев
11
Уренья
15
Жавнерчик
15
Жавнерчик
11
Уренья
6
Бальде
12
Сиссе
12
Сиссе
6
Бальде
14
Лэсли
22
Мур
22
Мур
14
Лэсли
9
Аниер
16
МакХуг
16
МакХуг
9
Аниер
8
Лоусон
15
Камминс
15
Камминс
8
Лоусон
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Мазервелл
52
Владимир Лобкарев
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
28
Пол Маккафферти
ЦП
21
Джек Лейч
ЦЗ
13
Ли Холлис
ВР
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стюарт МакКолл
Остались в запасе
52
Владимир Лобкарев
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
28
Пол Маккафферти
ЦП
21
Джек Лейч
ЦЗ
13
Ли Холлис
ВР
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стюарт МакКолл
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Мазервелл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Килмарнок
3 : 2
17.10.2026
Мазервелл
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кристиан Балай
(Бая-Маре)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Россия 2" 21:55 (прямая - второй тайм)
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