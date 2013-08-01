Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Мазервелл - Кубань (ЛФЛ)
Мазервелл - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 01 августа 2013
Мазервелл
01.08.2013, четверг, 22:45
Лига Европы, 3 раунд
0 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
52'
И. Попов
78'
И. Попов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Кубань (ЛФЛ)
88'
Желтая карточка
А. Деальберт
85'
Замена
М. Уренья
️️️️
Г. Букур
Замена
Ф. Керр
️️️️
Д. МакФадден
83'
82'
Замена
Д. Сиссе
️️️️
И. Бальде
Желтая карточка
Д. МакФадден
80'
Замена
Х. Аниер
️️️️
П. Лоусон
80'
79'
Замена
А. Фидлер
️️️️
Д. Цораев
78'
ГОЛ! 0:2!
И. Попов
Пас отдал
И. Бальде
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
66'
65'
Желтая карточка
А. Козлов
52'
ГОЛ! 0:1!
И. Попов
Пас отдал
И. Бальде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
13
Ли Холлис
ВР
3
Стивен Хаммелл
ЛЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
6
Стивен МакМанус
ЦЗ
4
Симон Рамсден
ПЗ
27
Иайн Вигурс
ЛП
14
Кейт Лэсли
(К)
ЦП
8
Пол Лоусон
АП
17
Зэйн Франсис-Анголь
ПП
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
11
Джон Саттон
ЦФ
Главный тренер
Стюарт МакКолл
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
6
Давид Цораев
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Мазервелл
12
Гуннар Нильсен
ВР
15
Адам Камминс
ЦЗ
32
Фрэйзер Керр
ОП
18
Стюарт Карсвелл
ПВ
16
Боб МакХуг
ЦФ
22
Крэйг Мур
ЦФ
9
Хенри Аниер
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
11
Марко Уренья
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
4-3-1-2
13
Холлис
3
Хаммелл
4
Хатчинсон
6
МакМанус
4
Рамсден
27
Вигурс
14
Лэсли
17
Франсис-Анголь
8
Лоусон
11
Саттон
24
МакФадден
4-1-3-1-1
31
Беленов
34
Козлов
2
Шандао
5
Деальберт
8
Бугаев
77
Каборе
6
Цораев
23
Соснин
11
Букур
71
Попов
6
Бальде
24
МакФадден
32
Керр
32
Керр
24
МакФадден
8
Лоусон
9
Аниер
9
Аниер
8
Лоусон
6
Цораев
10
Фидлер
10
Фидлер
6
Цораев
11
Букур
11
Уренья
11
Уренья
11
Букур
6
Бальде
12
Сиссе
12
Сиссе
6
Бальде
Остались в запасе
Мазервелл
Кубань (ЛФЛ)
15
Адам Камминс
ЦЗ
16
Боб МакХуг
ЦФ
22
Крэйг Мур
ЦФ
12
Гуннар Нильсен
ВР
18
Стюарт Карсвелл
ПВ
Главный тренер
Стюарт МакКолл
90
Никита Безлихотнов
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
Остались в запасе
15
Адам Камминс
ЦЗ
16
Боб МакХуг
ЦФ
22
Крэйг Мур
ЦФ
12
Гуннар Нильсен
ВР
18
Стюарт Карсвелл
ПВ
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
Главный тренер
Стюарт МакКолл
Статистика матча Мазервелл - Кубань (ЛФЛ)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
- : -
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Килмарнок
3 : 2
17.10.2026
Мазервелл
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Ален Бьери
(Берн)
Стадион:
Фир Парк
Новости команд
Все
Мазервелл
Кубань (ЛФЛ)
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+