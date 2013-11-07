Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Суонси
Кубань (ЛФЛ) - Суонси: обзор матча 07 ноября 2013
Кубань (ЛФЛ)
07.11.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
90+2'
И. Бальде
9'
В. Бони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Суонси
Желтая карточка
А. Деальберт
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
И. Бальде
Пас отдал
И. Попов
90'
+2
Замена
А. Фидлер
️️️️
А. Тлисов
78'
Вторая желтая
Шандао
75'
Замена
И. Бальде
️️️️
Л. Мельгарехо
74'
71'
Замена
А. Васкес
️️️️
В. Бони
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Хубулов
66'
61'
Замена
А. Ранхель
️️️️
Н. Дайер
61'
Замена
У. Раутледж
️️️️
Р. Лама
56'
Желтая карточка
Д. Тиндалли
9'
ГОЛ! 0:1!
В. Бони
Пас отдал
Р. Лама
Желтая карточка
Шандао
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
34
Алексей Козлов
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
8
Роман Бугаев
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
(К)
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ОП
8
Алехандро Посуэло
АП
12
Натан Дайер
ПВ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
11
Гонсало Буено
АП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
9
Альваро Васкес
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Беленов
34
Козлов
2
Шандао
5
Деальберт
8
Бугаев
8
Тлисов
77
Каборе
10
Мельгарехо
88
Хубулов
71
Попов
12
Сиссе
4-2-3-1
13
Ворм
19
Тиндалли
5
Амат
5
Уилльямс
4
Дэвис
87
Каньяс
18
Де Гузман
12
Дайер
8
Посуэло
14
Лама
2
Бони
88
Хубулов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
88
Хубулов
8
Тлисов
10
Фидлер
10
Фидлер
8
Тлисов
10
Мельгарехо
6
Бальде
6
Бальде
10
Мельгарехо
12
Дайер
22
Ранхель
22
Ранхель
12
Дайер
14
Лама
15
Раутледж
15
Раутледж
14
Лама
2
Бони
9
Васкес
9
Васкес
2
Бони
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Суонси
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
11
Георге Букур
ЛП
11
Гонсало Буено
АП
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
11
Георге Букур
ЛП
11
Гонсало Буено
АП
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Суонси
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шергенхофер
(Форарльберг)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"HD Спорт" 20:45 (прямая)
Новости команд
Все
Кубань (ЛФЛ)
Суонси
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+