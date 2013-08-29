Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Кубань (ЛФЛ)
Фейеноорд - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 29 августа 2013
Фейеноорд
29.08.2013, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
7'
Г. Пелле
18'
И. Попов
50'
Г. Букур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Кубань (ЛФЛ)
90'
Замена
Д. Сиссе
️️️️
И. Бальде
83'
Замена
А. Фидлер
️️️️
И. Попов
Замена
В. Верхоек
️️️️
С. Арментерос
76'
70'
Замена
А. Соснин
️️️️
Д. Цораев
68'
Желтая карточка
Р. Бугаев
65'
Желтая карточка
А. Козлов
Замена
Э. Ману
️️️️
Р. Схакен
59'
Замена
Р. Вормер
️️️️
Й. Класи
53'
50'
ГОЛ! 1:2!
Г. Букур
Пас отдал
И. Бальде
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
44'
41'
Желтая карточка
Г. Букур
18'
ГОЛ! 1:1!
И. Попов
Пас отдал
Г. Букур
ГОЛ! 1:0!
Г. Пелле
Пас отдал
Л. Иммерс
7'
Пенальти не реализован!
Г. Пелле
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
18
Микел Нелом
ЛЗ
6
Стефан де Врей
(К)
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЛП
10
Лекс Иммерс
ЦП
8
Йорди Класи
ПП
55
Самуэль Арментерос
ЛФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
20
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
8
Артур Тлисов
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
АП
6
Давид Цораев
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
4
Свен ван Бик
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
25
Рууд Вормер
ЦП
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
28
Весли Верхоек
РФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
4-3-3
1
Мюлдер
18
Нелом
6
де Врей
4
Мартинс-Инди
22
Янмат
52
Вилена
10
Иммерс
8
Класи
55
Арментерос
9
Пелле
20
Схакен
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
2
Шандао
5
Деальберт
8
Бугаев
8
Тлисов
77
Каборе
6
Цораев
71
Попов
11
Букур
6
Бальде
20
Схакен
45
Ману
45
Ману
20
Схакен
8
Класи
25
Вормер
25
Вормер
8
Класи
55
Арментерос
28
Верхоек
28
Верхоек
55
Арментерос
71
Попов
10
Фидлер
10
Фидлер
71
Попов
6
Цораев
23
Соснин
23
Соснин
6
Цораев
6
Бальде
12
Сиссе
12
Сиссе
6
Бальде
Остались в запасе
Фейеноорд
Кубань (ЛФЛ)
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
31
Константинос Лампру
ВР
4
Свен ван Бик
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
90
Никита Безлихотнов
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
Остались в запасе
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
31
Константинос Лампру
ВР
4
Свен ван Бик
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
Остались в запасе
90
Никита Безлихотнов
ПВ
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Фейеноорд - Кубань (ЛФЛ)
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Фейеноорд
Кубань (ЛФЛ)
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Интера» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Интера» на победу в матче 4 тура
2 ноября
Аршавин рассказал о проблемах с жизнью в Лондоне во время игры за «Арсенал»
4 мая
Петреску заболел коронавирусом
2020.07.22 15:00
1
Мельгарехо: «В «Спартаке» я провел лучшие моменты карьеры. Благодарен России»
2020.07.03 12:43
15
Экс-форвард «Кубани» Сиссе возобновит карьеру
2020.05.13 09:00
3
Четыре года назад Фролов тоже получал наказание от клуба за интервью. Он играл за «Кубань» и сказал, что «Краснодар» лучше
2020.04.28 20:50
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+