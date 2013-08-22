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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Фейеноорд
Кубань (ЛФЛ) - Фейеноорд: обзор матча 22 августа 2013
Кубань (ЛФЛ)
22.08.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Фейеноорд
59'
И. Бальде
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Фейеноорд
Замена
Д. Сиссе
️️️️
И. Бальде
90'
+1
Замена
А. Соснин
️️️️
Г. Букур
84'
73'
Замена
Р. Вормер
️️️️
Т. Вилена
64'
Замена
Э. Ману
️️️️
Р. Схакен
ГОЛ! 1:0!
И. Бальде
Пас отдал
И. Попов
59'
57'
Желтая карточка
С. ван Бик
Желтая карточка
А. Козлов
40'
Желтая карточка
И. Попов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛВ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
71
Ивелин Попов
АП
6
Давид Цораев
ПВ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Фейеноорд
1
Эрвин Мюлдер
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЛЗ
6
Стефан де Врей
(К)
ЦЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ПЗ
52
Тонни Вилена
ЛП
8
Йорди Класи
ЦП
10
Лекс Иммерс
ПП
55
Самуэль Арментерос
ЛФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
20
Рубен Схакен
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
88
Арсен Хубулов
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
24
Хармит Сингх
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
28
Весли Верхоек
РФ
4-2-3-1
31
Беленов
8
Бугаев
2
Шандао
5
Деальберт
34
Козлов
77
Каборе
8
Тлисов
11
Букур
71
Попов
6
Цораев
6
Бальде
4-3-3
1
Мюлдер
4
ван Бик
6
де Врей
4
Матейсен
4
Мартинс-Инди
10
Иммерс
8
Класи
52
Вилена
20
Схакен
9
Пелле
55
Арментерос
11
Букур
23
Соснин
23
Соснин
11
Букур
6
Бальде
12
Сиссе
12
Сиссе
6
Бальде
20
Схакен
45
Ману
45
Ману
20
Схакен
52
Вилена
25
Вормер
25
Вормер
52
Вилена
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Фейеноорд
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
31
Константинос Лампру
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
24
Хармит Сингх
ЦП
28
Весли Верхоек
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
88
Арсен Хубулов
ПП
Остались в запасе
9
Митчелл те Вреде
ЦФ
31
Константинос Лампру
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
24
Хармит Сингх
ЦП
28
Весли Верхоек
РФ
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Фейеноорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Помощники судьи:
Николя Дано (Франция)
Гийом Дебар (Франция)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (повтор) "Спорт 1" 19:55 (прямая)
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