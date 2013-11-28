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Расписание матчей
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Кубань (ЛФЛ) - Санкт-Галлен
Кубань (ЛФЛ) - Санкт-Галлен: обзор матча 28 ноября 2013
Кубань (ЛФЛ)
28.11.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 5 тур
4 : 0
Завершен
Санкт-Галлен
3'
Л. Мельгарехо
54'
В. Игнатьев
71'
Л. Мельгарехо
90'
Ш. Каборе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Санкт-Галлен
ГОЛ! 4:0!
Ш. Каборе
Пас отдал
И. Армаш
90'
89'
Желтая карточка
М. Штокласа
80'
Желтая карточка
М. Мутш
Замена
Г. Буено
️️️️
Л. Мельгарехо
78'
Замена
И. Бальде
️️️️
И. Попов
76'
72'
Замена
С. Вутрич
️️️️
М. Виткиевиец
ГОЛ! 3:0!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
И. Армаш
71'
Желтая карточка
И. Армаш
67'
Замена
А. Хубулов
️️️️
В. Игнатьев
62'
60'
Замена
А. Кейта
️️️️
М. Матис
ГОЛ! 2:0!
В. Игнатьев
54'
46'
Замена
Д. Руссо
️️️️
С. Бесле
ГОЛ! 1:0!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
А. Соснин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
15
Максим Жавнерчик
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
23
Антон Соснин
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Санкт-Галлен
1
Даниэль Лопар
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЛЗ
15
Стефан Бесле
ЦЗ
5
Мартин Штокласа
(К)
ЦЗ
19
Марио Мутш
ПЗ
8
Роберто Родригес
ЛП
8
Мухамед Демири
ОП
8
Стефан Натер
ОП
27
Марко Матис
АП
16
Матиас Виткиевиец
ПП
29
Горан Каранович
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
8
Артур Тлисов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
11
Гонсало Буено
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Санкт-Галлен
30
Илья Ковачич
ВР
18
Марсель Херцог
ВР
29
Марко Франин
ЦЗ
33
Даниэле Руссо
ЦЗ
14
Марио Шененбергер
ЦП
10
Себастиен Вутрич
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
3-4-1-1-1
31
Беленов
20
Игнатьев
5
Армаш
5
Деальберт
10
Мельгарехо
15
Жавнерчик
77
Каборе
34
Козлов
23
Соснин
71
Попов
12
Сиссе
4-2-2-1-1
1
Лопар
19
Мутш
15
Бесле
5
Штокласа
33
Леньяни
8
Демири
8
Натер
16
Виткиевиец
8
Родригес
27
Матис
29
Каранович
10
Мельгарехо
11
Буено
11
Буено
10
Мельгарехо
20
Игнатьев
88
Хубулов
88
Хубулов
20
Игнатьев
71
Попов
6
Бальде
6
Бальде
71
Попов
15
Бесле
33
Руссо
33
Руссо
15
Бесле
16
Виткиевиец
10
Вутрич
10
Вутрич
16
Виткиевиец
27
Матис
9
Кейта
9
Кейта
27
Матис
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Санкт-Галлен
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
8
Артур Тлисов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
30
Илья Ковачич
ВР
29
Марко Франин
ЦЗ
18
Марсель Херцог
ВР
14
Марио Шененбергер
ЦП
Главный тренер
Джефф Сайбене
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
8
Артур Тлисов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
30
Илья Ковачич
ВР
29
Марко Франин
ЦЗ
18
Марсель Херцог
ВР
14
Марио Шененбергер
ЦП
Главный тренер
Джефф Сайбене
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Санкт-Галлен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Какос
(Керкира)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ" 20:45 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 20:00 (прямая)
Новости команд
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