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Суонси - Кубань (ЛФЛ)
Суонси - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 24 октября 2013
Суонси
24.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
68'
Мичу
90+3'
Д. Сиссе (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Кубань (ЛФЛ)
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Сиссе
Желтая карточка
Г. Треммель
90'
+2
Замена
Р. Лама
️️️️
Н. Дайер
77'
76'
Замена
И. Бальде
️️️️
И. Попов
69'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Хубулов
ГОЛ! 1:0!
Мичу
Пас отдал
А. Посуэло
68'
63'
Замена
Г. Букур
️️️️
Л. Мельгарехо
Замена
А. Васкес
️️️️
В. Бони
59'
Замена
А. Ранхель
️️️️
Д. Тиндалли
59'
41'
Желтая карточка
И. Армаш
Желтая карточка
Д. Тиндалли
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
3
Нил Тэйлор
(К)
ЛЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
19
Двайт Тиндалли
ПЗ
8
Алехандро Посуэло
ЛВ
87
Хосе Альберто Каньяс
ОП
26
Джонджо Шелви
ОП
12
Натан Дайер
ПВ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
2
Шандао
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛВ
10
Артем Фидлер
ОП
77
Шарль Каборе
ОП
71
Ивелин Попов
АП
88
Арсен Хубулов
ПВ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Суонси
13
Михел Ворм
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
14
Ролан Лама
ЛВ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
9
Альваро Васкес
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
6
Давид Цораев
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-2-2-2
25
Треммель
3
Тэйлор
5
Амат
15
Чико
19
Тиндалли
87
Каньяс
26
Шелви
8
Посуэло
12
Дайер
25
Мичу
2
Бони
4-2-3-1
31
Беленов
34
Козлов
5
Армаш
2
Шандао
15
Жавнерчик
10
Фидлер
77
Каборе
88
Хубулов
71
Попов
10
Мельгарехо
12
Сиссе
19
Тиндалли
22
Ранхель
22
Ранхель
19
Тиндалли
12
Дайер
14
Лама
14
Лама
12
Дайер
2
Бони
9
Васкес
9
Васкес
2
Бони
88
Хубулов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
88
Хубулов
10
Мельгарехо
11
Букур
11
Букур
10
Мельгарехо
71
Попов
6
Бальде
6
Бальде
71
Попов
Остались в запасе
Суонси
Кубань (ЛФЛ)
13
Михел Ворм
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
6
Давид Цораев
ПП
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
16
Гарри Монк
ЦЗ
7
Леон Бриттон
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
6
Давид Цораев
ПП
Главный тренер
Микаэль Лаудруп
Статистика матча Суонси - Кубань (ЛФЛ)
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Стадион:
Либерти
Где смотреть матч:
22:50 "НТВ" (прямая) 22:55 "НТВ ПЛЮС Футбол" (прямая)
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