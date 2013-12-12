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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Валенсия - Кубань (ЛФЛ)
Валенсия - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 12 декабря 2013
Валенсия
12.12.2013, четверг, 22:00
Лига Европы, группа A, 6 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
67'
П. Алькасер
84'
Л. Мельгарехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Кубань (ЛФЛ)
Красная карточка
В. Руис
90'
84'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мельгарехо
Пас отдал
Г. Буено
82'
Желтая карточка
В. Игнатьев
Замена
С. Фегули
️️️️
Д. Пабон
81'
79'
Замена
В. Лобкарев
️️️️
Р. Бугаев
Замена
П. Пьятти
️️️️
Ф. Картабия
75'
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
Э. Банега
67'
Замена
П. Алькасер
️️️️
Э. Поштига
66'
Желтая карточка
Х. Фуэго
55'
51'
Желтая карточка
Л. Мельгарехо
47'
Желтая карточка
А. Соснин
46'
Замена
Д. Сиссе
️️️️
И. Бальде
28'
Замена
Г. Буено
️️️️
А. Хубулов
25'
Травма
А. Хубулов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
(К)
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ПЗ
11
Дорлан Пабон
ЛП
18
Хави Фуэго
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
21
Мичел
АП
10
Федерико Картабия
ПВ
9
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
88
Арсен Хубулов
ЛВ
77
Шарль Каборе
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
10
Лоренцо Мельгарехо
АП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
2
Шандао
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
11
Гонсало Буено
АП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Алвес
14
Гайя
20
Кошта
4
Руис
27
Перейра
18
Фуэго
11
Пабон
11
Банега
21
Мичел
10
Картабия
9
Поштига
3-2-2-2-1
31
Беленов
20
Игнатьев
5
Деальберт
5
Армаш
34
Козлов
8
Бугаев
77
Каборе
23
Соснин
10
Мельгарехо
88
Хубулов
6
Бальде
11
Пабон
8
Фегули
8
Фегули
11
Пабон
10
Картабия
10
Пьятти
10
Пьятти
10
Картабия
9
Поштига
9
Алькасер
9
Алькасер
9
Поштига
8
Бугаев
52
Лобкарев
52
Лобкарев
8
Бугаев
88
Хубулов
11
Буено
11
Буено
88
Хубулов
6
Бальде
12
Сиссе
12
Сиссе
6
Бальде
Остались в запасе
Валенсия
Кубань (ЛФЛ)
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Мирослав Джукич
85
Богдан Карюкин
ВР
2
Шандао
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
2
Шандао
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Валенсия - Кубань (ЛФЛ)
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 21:10 (прямая)
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