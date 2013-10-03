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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Валенсия
Кубань (ЛФЛ) - Валенсия: обзор матча 03 октября 2013
Кубань (ЛФЛ)
03.10.2013, четверг, 20:00
Лига Европы, группа A, 2 тур
0 : 2
Завершен
Валенсия
73'
П. Алькасер
81'
С. Фегули
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Валенсия
Желтая карточка
Л. Мельгарехо
86'
81'
ГОЛ! 0:2!
С. Фегули
Замена
И. Бальде
️️️️
Д. Сиссе
80'
76'
Замена
О. Ромеу
️️️️
Д. Парехо
73'
ГОЛ! 0:1!
П. Алькасер
Замена
Г. Букур
️️️️
Г. Буено
68'
66'
Замена
П. Алькасер
️️️️
П. Пьятти
Замена
Д. Цораев
️️️️
А. Хубулов
59'
59'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
С. Каналес
47'
Желтая карточка
А. Барраган
43'
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
А. Козлов
40'
Желтая карточка
А. Хубулов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Гонсало Буено
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
8
Артур Тлисов
ОП
71
Ивелин Попов
АП
88
Арсен Хубулов
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
18
Андрес Гуардадо
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
(К)
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ОП
18
Хави Фуэго
ОП
20
Серхио Каналес
АП
Главный тренер
Мирослав Джукич
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
6
Давид Цораев
ПП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
21
Мичел
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-2-2-1-1
31
Беленов
10
Мельгарехо
2
Шандао
5
Деальберт
34
Козлов
10
Фидлер
8
Тлисов
11
Буено
88
Хубулов
71
Попов
12
Сиссе
3-5-2
13
Гуаита
24
Бернат
20
Кошта
4
Руис
19
Барраган
8
Фегули
10
Парехо
18
Фуэго
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Пьятти
11
Буено
11
Букур
11
Букур
11
Буено
88
Хубулов
6
Цораев
6
Цораев
88
Хубулов
12
Сиссе
6
Бальде
6
Бальде
12
Сиссе
20
Каналес
10
Картабия
10
Картабия
20
Каналес
10
Парехо
21
Ромеу
21
Ромеу
10
Парехо
10
Пьятти
9
Алькасер
9
Алькасер
10
Пьятти
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Валенсия
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
1
Хауме
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
21
Мичел
ЦП
11
Дорлан Пабон
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Джукич
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Валенсия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ" 19:45 (прямая) "НТВ ПЛЮС Футбол" 19:00 (прямая)
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