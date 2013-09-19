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Расписание матчей
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Санкт-Галлен - Кубань (ЛФЛ)
Санкт-Галлен - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 19 сентября 2013
Санкт-Галлен
19.09.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
2 : 0
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
56'
Г. Каранович
76'
М. Матис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санкт-Галлен - Кубань (ЛФЛ)
90'
+3
Вторая желтая
Ш. Каборе
Замена
А. Кейта
️️️️
Г. Каранович
86'
Замена
С. Вутрич
️️️️
М. Виткиевиец
82'
Желтая карточка
М. Виткиевиец
79'
ГОЛ! 2:0!
М. Матис
Пас отдал
К. Нуши
76'
Замена
К. Нуши
️️️️
Р. Родригес
73'
Желтая карточка
Г. Каранович
72'
72'
Желтая карточка
Ш. Каборе
69'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
Д. Цораев
63'
Замена
И. Бальде
️️️️
И. Попов
ГОЛ! 1:0!
Г. Каранович
56'
34'
Желтая карточка
А. Козлов
20'
Замена
А. Тлисов
️️️️
М. Рабиу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санкт-Галлен
1
Даниэль Лопар
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЛЗ
6
Филипп Монтандон
(К)
ЦЗ
15
Стефан Бесле
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
8
Роберто Родригес
ЛП
19
Марио Мутш
ЦП
37
Деян Яньятович
ЦП
27
Марко Матис
АП
16
Матиас Виткиевиец
ПП
29
Горан Каранович
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Кубань (ЛФЛ)
31
Александр Беленов
(К)
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Шандао
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
11
Георге Букур
ЛП
77
Шарль Каборе
ОП
19
Мохаммед Рабиу
ЦП
71
Ивелин Попов
АП
6
Давид Цораев
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Санкт-Галлен
18
Марсель Херцог
ВР
33
Даниэле Руссо
ЦЗ
5
Мартин Штокласа
ЦЗ
7
Кристиан Нуши
ЛП
10
Себастиен Вутрич
ЦП
8
Мухамед Демири
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
8
Артур Тлисов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
11
Гонсало Буено
АП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-4-1-1
1
Лопар
33
Леньяни
6
Монтандон
15
Бесле
27
Мартич
8
Родригес
19
Мутш
37
Яньятович
16
Виткиевиец
27
Матис
29
Каранович
4-1-3-1-1
31
Беленов
34
Козлов
2
Шандао
5
Деальберт
8
Бугаев
77
Каборе
6
Цораев
19
Рабиу
11
Букур
71
Попов
12
Сиссе
8
Родригес
7
Нуши
7
Нуши
8
Родригес
16
Виткиевиец
10
Вутрич
10
Вутрич
16
Виткиевиец
29
Каранович
9
Кейта
9
Кейта
29
Каранович
6
Цораев
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
6
Цораев
19
Рабиу
8
Тлисов
8
Тлисов
19
Рабиу
71
Попов
6
Бальде
6
Бальде
71
Попов
Остались в запасе
Санкт-Галлен
Кубань (ЛФЛ)
33
Даниэле Руссо
ЦЗ
18
Марсель Херцог
ВР
5
Мартин Штокласа
ЦЗ
8
Мухамед Демири
ЦП
Главный тренер
Джефф Сайбене
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
11
Гонсало Буено
АП
Остались в запасе
33
Даниэле Руссо
ЦЗ
18
Марсель Херцог
ВР
5
Мартин Штокласа
ЦЗ
8
Мухамед Демири
ЦП
Остались в запасе
85
Богдан Карюкин
ВР
5
Игорь Армаш
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
11
Гонсало Буено
АП
Главный тренер
Джефф Сайбене
Статистика матча Санкт-Галлен - Кубань (ЛФЛ)
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Зиттерштадион
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 20:10 (прямая)
Новости команд
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