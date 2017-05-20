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Жоффрей Журдрен
Статистика
Жоффрей Журдрен - статистика
Завершил карьеру
4 февраля 1986 (40)
#16 | Вратарь
181 см | 76 кг
Франция
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Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Суперкубок Франции 2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
13
-24
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
2 : 0
20.05.2017
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
1 : 3
14.05.2017
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ренн
1 : 0
07.05.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
0 : 3
29.04.2017
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
ПСЖ
2 : 0
22.04.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
2 : 0
15.04.2017
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Ницца
2 : 1
24.02.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2 : 1
19.02.2017
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
1 : 2
07.02.2017
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монпелье
2 : 1
04.02.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
5 : 1
27.01.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Метц
2 : 0
21.01.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
1 : 1
14.01.2017
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Нант
1 : 0
21.12.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
4 : 0
17.12.2016
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бастия
1 : 1
19.11.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Монако
6 : 2
21.10.2016
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
3 : 2
15.10.2016
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Дижон
3 : 3
01.10.2016
Монпелье
1' - 90'
39'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
0 : 1
24.09.2016
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Лион
5 : 1
21.09.2016
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
1 : 1
18.09.2016
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Генгам
1 : 1
10.09.2016
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 1
27.08.2016
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
3 : 1
21.08.2016
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 0
13.08.2016
Анжер
1' - 90'
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