Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Сент-Этьен
Монпелье - Сент-Этьен: обзор матча 19 февраля 2017
Монпелье
19.02.2017, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Этьен
49'
П. Ласн
68'
С. Мунье
12'
К. Монне-Паке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Сент-Этьен
Замена
Д. Конгре
️️️️
Н. Мукиэле
81'
80'
Замена
В. Пажо
️️️️
А. Савье
74'
Замена
Р. Берич
️️️️
К. Монне-Паке
74'
Замена
Р. Амума
️️️️
Н. Ру
ГОЛ! 2:1!
С. Мунье
Пас отдал
Э. Скири
68'
Замена
С. Камара
️️️️
И. Мбенза
66'
51'
Вторая желтая
Жоржиньо
ГОЛ! 1:1!
П. Ласн
Пас отдал
И. Мбенза
49'
Замена
П. Ласн
️️️️
К. Долли
46'
26'
Желтая карточка
Жоржиньо
Желтая карточка
С. Сессеньон
24'
12'
ГОЛ! 0:1!
К. Монне-Паке
Пас отдал
К. Теофил-Катерин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
4
Лео Лакруа
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
6
Анри Савье
АП
7
Жоржиньо
ПВ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Поль Ласн
ОП
5
Якуба Силла
ЦП
37
Бриан Пасси
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Пьонье
21
Руссийон
4
Хилтон
29
Покорны
20
Мукиэле
6
Скири
7
Мбенза
29
Сессеньон
20
Долли
10
Будебуз
9
Мунье
4-1-1-2-2
16
Руффье
24
Малку
28
Теофил-Катерин
19
Погба
4
Лакруа
10
Селнаэс
17
Верету
7
Жоржиньо
6
Савье
26
Ру
22
Монне-Паке
20
Долли
6
Ласн
6
Ласн
20
Долли
20
Мукиэле
3
Конгре
3
Конгре
20
Мукиэле
7
Мбенза
19
Камара
19
Камара
7
Мбенза
26
Ру
17
Амума
17
Амума
26
Ру
6
Савье
17
Пажо
17
Пажо
6
Савье
22
Монне-Паке
9
Берич
9
Берич
22
Монне-Паке
Остались в запасе
Монпелье
Сент-Этьен
16
Жоффрей Журдрен
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
37
Бриан Пасси
ЦП
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Остались в запасе
16
Жоффрей Журдрен
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
37
Бриан Пасси
ЦП
Остались в запасе
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Монпелье - Сент-Этьен
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Стад де ля Моссон
Новости команд
Все
Монпелье
Сент-Этьен
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+