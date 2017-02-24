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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ницца - Монпелье
Ницца - Монпелье: обзор матча 24 февраля 2017
Ницца
24.02.2017, пятница, 22:45
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 1
Завершен
Монпелье
68'
М. Ле Биан
85'
М. Ле Биан
9'
С. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Монпелье
88'
Замена
К. Долли
️️️️
Я. Силла
Замена
Б. Срарфи
️️️️
В. Эйссерик
88'
Замена
В. Косьелло
️️️️
М. Оббади
87'
85'
Желтая карточка
Я. Силла
ГОЛ! 2:1!
М. Ле Биан
Пас отдал
А. Суке
85'
78'
Замена
М. Депланье
️️️️
Д. Руссийон
Желтая карточка
Дальберт
71'
70'
Замена
И. Мбенза
️️️️
С. Мунье
ГОЛ! 1:1!
М. Ле Биан
Пас отдал
В. Эйссерик
68'
Замена
М. Ле Биан
️️️️
А. Донис
60'
Желтая карточка
Ю. Бельханда
49'
9'
ГОЛ! 0:1!
С. Мунье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
21
Мунир Оббади
ЦП
25
Вилан Сиприен
ПП
20
Юнес Бельханда
ЛФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
9
Валентин Эйссерик
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
5
Якуба Силла
ОП
6
Эйе Скири
ОП
10
Рияд Будебуз
АП
29
Стефан Сессеньон
АП
9
Стив Мунье
ЦФ
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
8
Микаэль Ле Биан
ЦФ
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
37
Бриан Пасси
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-3-3
30
Кардиналь
29
Дальберт
44
Байссе
4
Данте
2
Суке
14
Сери
21
Оббади
25
Сиприен
20
Бельханда
11
Донис
9
Эйссерик
4-3-2-1
1
Пьонье
20
Мукиэле
4
Хилтон
3
Конгре
21
Руссийон
6
Ласн
5
Силла
6
Скири
10
Будебуз
29
Сессеньон
9
Мунье
9
Эйссерик
19
Срарфи
19
Срарфи
9
Эйссерик
21
Оббади
26
Косьелло
26
Косьелло
21
Оббади
11
Донис
8
Ле Биан
8
Ле Биан
11
Донис
5
Силла
20
Долли
20
Долли
5
Силла
21
Руссийон
12
Депланье
12
Депланье
21
Руссийон
9
Мунье
7
Мбенза
7
Мбенза
9
Мунье
Остались в запасе
Ницца
Монпелье
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
16
Жоффрей Журдрен
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
37
Бриан Пасси
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
44
Вальтер Бенитес
ВР
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
Остались в запасе
16
Жоффрей Журдрен
ВР
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
37
Бриан Пасси
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Ницца - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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