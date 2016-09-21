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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Монпелье
Лион - Монпелье: обзор матча 21 сентября 2016
Лион
21.09.2016, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 6 тур
5 : 1
Завершен
Монпелье
36'
Н. Фекир (П)
42'
К. Толиссо
57'
Н. Фекир
71'
К. Толиссо
75'
М. Корне
4'
М. Сансон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Монпелье
ГОЛ! 5:1!
М. Корне
Пас отдал
М. Вальбуэна
75'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
М. Рыбус
72'
ГОЛ! 4:1!
К. Толиссо
Пас отдал
М. Корне
71'
63'
Замена
Ж. Марво
️️️️
М. Сансон
62'
Замена
В. Реми
️️️️
Р. Будебуз
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Н. Фекир
62'
ГОЛ! 3:1!
Н. Фекир
Пас отдал
Рафаэл
57'
ГОЛ! 2:1!
К. Толиссо
Пас отдал
М. Рыбус
42'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Фекир
36'
35'
Желтая карточка
М. Депланье
30'
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Я. Силла
8'
Красная карточка
М. Поти
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Сансон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Серхи Дардер
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
2
Рафаэл
ПП
Главный тренер
Бруно Женезио
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
18
Морган Поти
ЛЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
5
Якуба Силла
ПП
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
8
Оливье Кеман
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
9
Кевин Берижо
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
4-1-3-2
1
Лопеш
31
Рыбус
21
Морель
63
Н'Кулу
2
Маммана
29
Тусар
10
Дардер
8
Толиссо
2
Рафаэл
70
Корне
10
Фекир
4-1-2-1-2
16
Журдрен
12
Депланье
4
Хилтон
3
Конгре
18
Поти
6
Скири
5
Силла
8
Сансон
10
Будебуз
29
Нинга
19
Камара
31
Рыбус
18
Геззаль
18
Геззаль
31
Рыбус
10
Фекир
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
Фекир
5
Силла
21
Руссийон
21
Руссийон
5
Силла
10
Будебуз
44
Реми
44
Реми
10
Будебуз
8
Сансон
6
Марво
6
Марво
8
Сансон
Остались в запасе
Лион
Монпелье
8
Оливье Кеман
ЦП
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Главный тренер
Бруно Женезио
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
9
Кевин Берижо
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
8
Оливье Кеман
ЦП
16
Матье Горжелен
ВР
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
9
Кевин Берижо
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Лион - Монпелье
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Жерлан
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