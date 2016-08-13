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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Анжер
Монпелье - Анжер: обзор матча 13 августа 2016
Монпелье
13.08.2016, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 1 тур
1 : 0
Завершен
Анжер
8'
Р. Будебуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Анжер
Замена
М. Депланье
️️️️
Э. Ванден Борре
86'
Замена
К. Берижо
️️️️
М. Сансон
80'
Желтая карточка
С. Мунье
76'
71'
Замена
Д. Нвакаеме
️️️️
Ф. Дьедиу
65'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Ж. Суну
Замена
В. Реми
️️️️
К. Нинга
60'
58'
Замена
Б. Кеткеофомфоне
️️️️
П. Капелле
39'
Желтая карточка
П. Капелле
21'
Желтая карточка
Р. Томас
ГОЛ! 1:0!
Р. Будебуз
Пас отдал
К. Нинга
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Анжер
1
Денис Петрич
ВР
21
Йоан Эндрю
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
17
Шейх Ндойе
ПП
9
Карл Токо Экамби
ЛФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
91
Жилль Суну
РФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
44
Вильям Реми
ЦЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
Анжер
1
Антони Мандре
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
11
Диксон Нвакаеме
ЦФ
27
Феребори Доре
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
17
Билли Кеткеофомфоне
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Журдрен
21
Руссийон
4
Хилтон
3
Конгре
20
Ванден Борре
6
Скири
8
Сансон
10
Будебуз
9
Мунье
19
Камара
29
Нинга
4-1-2-3
1
Петрич
15
Мансе
8
Траоре
29
Томас
21
Эндрю
7
Сантамария
17
Ндойе
15
Капелле
91
Суну
18
Дьедиу
9
Экамби
20
Ванден Борре
12
Депланье
12
Депланье
20
Ванден Борре
29
Нинга
44
Реми
44
Реми
29
Нинга
8
Сансон
9
Берижо
9
Берижо
8
Сансон
18
Дьедиу
11
Нвакаеме
11
Нвакаеме
18
Дьедиу
91
Суну
19
Пепе
19
Пепе
91
Суну
15
Капелле
17
Кеткеофомфоне
17
Кеткеофомфоне
15
Капелле
Остались в запасе
Монпелье
Анжер
1
Лоран Пьонье
ВР
23
Жамель Саихи
ЦП
1
Антони Мандре
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
23
Жамель Саихи
ЦП
Остались в запасе
1
Антони Мандре
ВР
6
Грегори Бурийон
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
27
Феребори Доре
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Монпелье - Анжер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Главный судья:
Бартоломеу Варела
(Мало-ле-Бен)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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