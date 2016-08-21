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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Монпелье
Сент-Этьен - Монпелье: обзор матча 21 августа 2016
Сент-Этьен
21.08.2016, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 2 тур
3 : 1
Завершен
Монпелье
46'
К. Монне-Паке
50'
Д. Сан-Луи
85'
Р. Берич
23'
С. Мунье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Монпелье
86'
Замена
К. Берижо
️️️️
С. Камара
ГОЛ! 3:1!
Р. Берич
Пас отдал
К. Теофил-Катерин
85'
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
Д. Сан-Луи
84'
79'
Желтая карточка
К. Нинга
Замена
Р. Берич
️️️️
У. Таннан
77'
73'
Замена
К. Нинга
️️️️
С. Мунье
Замена
К. Теофил-Катерин
️️️️
Б. Карамоко
61'
Желтая карточка
Б. Карамоко
55'
53'
Замена
Ж. Саихи
️️️️
В. Реми
ГОЛ! 2:1!
Д. Сан-Луи
Пас отдал
У. Таннан
50'
ГОЛ! 1:1!
К. Монне-Паке
Пас отдал
Н. Ру
46'
23'
ГОЛ! 0:1!
С. Мунье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
47
Бенжамен Карамоко
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
19
Флорентен Погба
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЛП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
24
Кевин Малку
ПП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
44
Вильям Реми
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
Монпелье
30
Джонатан Лигали
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
23
Жамель Саихи
ЦП
9
Кевин Берижо
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
3-4-1-2
16
Руффье
47
Карамоко
24
Перрен
19
Погба
14
Сан-Луи
18
Лемуан
11
Клеман
24
Малку
6
Таннан
26
Ру
22
Монне-Паке
4-1-2-1-2
16
Журдрен
20
Ванден Борре
4
Хилтон
3
Конгре
21
Руссийон
6
Скири
8
Сансон
44
Реми
10
Будебуз
9
Мунье
19
Камара
14
Сан-Луи
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
14
Сан-Луи
47
Карамоко
28
Теофил-Катерин
28
Теофил-Катерин
47
Карамоко
6
Таннан
9
Берич
9
Берич
6
Таннан
44
Реми
23
Саихи
23
Саихи
44
Реми
19
Камара
9
Берижо
9
Берижо
19
Камара
9
Мунье
29
Нинга
29
Нинга
9
Мунье
Остались в запасе
Сент-Этьен
Монпелье
40
Жесси Мулен
ВР
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
30
Джонатан Лигали
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
10
Оле Селнаэс
ОП
17
Венсан Пажо
ЦП
Остались в запасе
30
Джонатан Лигали
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Жорис Марво
ПЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Сент-Этьен - Монпелье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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