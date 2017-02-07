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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Монако
Монпелье - Монако: обзор матча 07 февраля 2017
Монпелье
07.02.2017, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 24 тур
1 : 2
Завершен
Монако
47'
В. Хилтон
16'
К. Глик
20'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Монако
88'
Вторая желтая
Жемерсон
82'
Желтая карточка
Жемерсон
81'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
Б. Силва
72'
Желтая карточка
Б. Менди
Замена
П. Ласн
️️️️
Н. Иконе
62'
57'
Замена
А. Туре
️️️️
Д. Сидибе
49'
Замена
Фабиньо
️️️️
В. Жермен
ГОЛ! 1:2!
В. Хилтон
Пас отдал
Р. Будебуз
47'
Замена
С. Мунье
️️️️
И. Мбенза
25'
20'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
Пас отдал
Б. Менди
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Глик
Пас отдал
Т. Лемар
Желтая карточка
Я. Силла
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
6
Эйе Скири
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Тома Лемар
АП
20
Бернарду Силва
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
19
Сулейман Камара
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Монако
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
6
Фабиньо
ОП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
3-1-2-2
16
Журдрен
21
Руссийон
29
Покорны
4
Хилтон
6
Скири
7
Мбенза
5
Силла
10
Будебуз
93
Иконе
4-1-1-2-2
1
Субашич
19
Сидибе
21
Жемерсон
15
Глик
23
Менди
8
Бакайоко
8
Моутинью
18
Лемар
20
Силва
10
Мбаппе
98
Жермен
93
Иконе
6
Ласн
6
Ласн
93
Иконе
7
Мбенза
9
Мунье
9
Мунье
7
Мбенза
19
Сидибе
6
Туре
6
Туре
19
Сидибе
98
Жермен
6
Фабиньо
6
Фабиньо
98
Жермен
20
Силва
9
Фалькао
9
Фалькао
20
Силва
Остались в запасе
Монпелье
Монако
1
Лоран Пьонье
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
44
Вильям Реми
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
27
Седрик Монгонгю
ПЗ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
16
Морган Де Санктис
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Монпелье - Монако
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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