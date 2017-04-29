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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лилль
Монпелье - Лилль: обзор матча 29 апреля 2017
Монпелье
29.04.2017, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 35 тур
0 : 3
Завершен
Лилль
13'
Н. де Превилль (П)
56'
Шека
75'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лилль
Замена
К. Долли
️️️️
Д. Руссийон
85'
83'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
Эдер
79'
Желтая карточка
И. Биссума
75'
ГОЛ! 0:3!
М. Терье
Пас отдал
Шека
Замена
П. Ласн
️️️️
Н. Иконе
66'
66'
Замена
М. Терье
️️️️
Р. Кишна
Замена
Д. Конгре
️️️️
В. Хилтон
66'
Желтая карточка
Д. Руссийон
59'
56'
ГОЛ! 0:2!
Шека
Пас отдал
Р. Лопеш
55'
Замена
И. Биссума
️️️️
Н. де Превилль
36'
Желтая карточка
Х. Алонсо
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Н. де Превилль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
29
Лукаш Покорны
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
7
Исаак Мбенза
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
8
Шека
ЦП
12
Николя де Превилль
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
24
Эдер
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
Главный тренер
Франк Пасси
Монпелье
16
Жоффрей Журдрен
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
5
Якуба Силла
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Лилль
11
Мартен Терье
ЛВ
23
Наим Слити
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
4-1-2-2-1
1
Пьонье
21
Руссийон
4
Хилтон
29
Покорны
20
Мукиэле
6
Скири
7
Мбенза
29
Сессеньон
10
Будебуз
93
Иконе
9
Мунье
4-1-1-2-2
16
Меньян
14
Корчиа
6
Алонсо
25
Баша
20
Пальмери
10
Амаду
8
Шека
9
Лопеш
12
де Превилль
35
Кишна
24
Эдер
21
Руссийон
20
Долли
20
Долли
21
Руссийон
93
Иконе
6
Ласн
6
Ласн
93
Иконе
4
Хилтон
3
Конгре
3
Конгре
4
Хилтон
35
Кишна
11
Терье
11
Терье
35
Кишна
12
де Превилль
28
Биссума
28
Биссума
12
де Превилль
24
Эдер
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
24
Эдер
Остались в запасе
Монпелье
Лилль
16
Жоффрей Журдрен
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
23
Наим Слити
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
Главный тренер
Франк Пасси
Остались в запасе
16
Жоффрей Журдрен
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
5
Якуба Силла
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
23
Наим Слити
ЦП
24
Рио Мавуба
ЦП
Главный тренер
Франк Пасси
Статистика матча Монпелье - Лилль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Стад де ля Моссон
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