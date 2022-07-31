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    Кристоф Лепуан - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Кристоф
    Фамилия Лепуан
    Команда Серен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 октября 1984 (38 лет)
    Рост 188
    Вес 83
    Стоимость:
    € 75
    тыс
    Статистика по турнирам
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