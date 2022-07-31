Кристоф Лепуан - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Лепуан
|Команда
|Серен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
Стоимость:
€ 75
тыс
|Имя
|Кристоф
|Фамилия
|Лепуан
|Команда
|Серен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 октября 1984 (38 лет)
|Рост
|188
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серен
|10
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2023
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|3:2
|Серен (Серен)
|14.01.2023
|1' -90'
|Серен (Серен)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|17' 82'
|07.01.2023
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:2
|Серен (Серен)
|80'
|23.12.2022
|82' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|90'
|10.09.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:2
|Брюгге (Брюгге)
|03.09.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|2:3
|Серен (Серен)
|27.08.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:4
|Генк (Генк)
|67'
|13.08.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|07.08.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|3:1
|Серен (Серен)
|31.07.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)