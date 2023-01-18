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Кристоф Лепуан
Статистика
Кристоф Лепуан - статистика
Завершил карьеру
24 октября 1984 (41)
#23 | Полузащитник
188 см | 83 кг
Бельгия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Серен
10
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 21 тур
Кортрейк
3 : 2
18.01.2023
Серен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Серен
1 : 1
14.01.2023
Стандард
1' - 90'
17'
82'
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Остенде
1 : 2
07.01.2023
Серен
1' - 90'
80'
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Серен
0 : 1
23.12.2022
Эйпен
82' - 90'
90'
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серен
0 : 2
10.09.2022
Брюгге
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Мехелен
2 : 3
03.09.2022
Серен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Серен
0 : 4
27.08.2022
Генк
1' - 90'
67'
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Серен
0 : 1
13.08.2022
Шарлеруа
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Андерлехт
3 : 1
07.08.2022
Серен
1' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Серен
0 : 1
31.07.2022
Кортрейк
1' - 90'
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