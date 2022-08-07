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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Андерлехт - Серен
Андерлехт - Серен: обзор матча 07 августа 2022
Андерлехт
07.08.2022, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Серен
4'
Ф. Амузу
16'
Ф. Амузу
30'
Ф. Силва
56'
С. Сиссоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Андерлехт - Серен
Замена
М. Стройкенс
️️️️
Ф. Силва
85'
Замена
К. Ольссон
️️️️
Я. Версхарен
80'
Замена
С. Гомес
️️️️
Ф. Амузу
80'
Замена
Б. Раман
️️️️
С. Эспозито
68'
Замена
К. Арнстад
️️️️
Л. Рафаэлов
67'
56'
ГОЛ! 3:1!
С. Сиссоко
ГОЛ! 3:0!
Ф. Силва
Пас отдал
Л. Рафаэлов
30'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Амузу
Пас отдал
Л. Рафаэлов
16'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Амузу
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
3
Ханнес Делкруа
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
55
Марко Кана
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
16
Яри Версхарен
ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
6
Зено Дебаст
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Серен
30
Гийом Дитш
ВР
2
Абдулайе Силла
ЦЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
24
Сандро Тремуле
ЦЗ
23
Кристоф Лепуан
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
6
Самбу Сиссоко
ЦП
15
Сами Лахссаини
ЦП
23
Лерой Абанда
ЦФ
22
Симон Элисор
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
10
Кристиан Арнстад
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Серен
28
Elias Spago
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
52
Noah Serwy
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
4-3-3
1
ван Кромбрадж
29
Худт
27
Садики
55
Кана
3
Делкруа
11
Рафаэлов
16
Версхарен
9
Амузу
94
Эспозито
21
Силва
6
Дебаст
3-4-2
30
Дитш
2
Силла
36
Тшибуабуа
24
Тремуле
17
Бернье
6
Сиссоко
15
Лахссаини
23
Лепуан
22
Элисор
23
Абанда
9
Амузу
17
Гомес
17
Гомес
9
Амузу
16
Версхарен
8
Ольссон
8
Ольссон
16
Версхарен
11
Рафаэлов
10
Арнстад
10
Арнстад
11
Рафаэлов
94
Эспозито
14
Раман
14
Раман
94
Эспозито
21
Силва
29
Стройкенс
29
Стройкенс
21
Силва
Остались в запасе
Андерлехт
Серен
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
28
Elias Spago
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
52
Noah Serwy
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Остались в запасе
26
Колин Коосеманс
ВР
54
Киллиан Сарделла
ЦЗ
16
Адриан Требель
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
Остались в запасе
28
Elias Spago
ЦЗ
18
Морган Поти
ЦП
14
Валентен Гийом
ЦП
70
Марсони Самбу
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
52
Noah Serwy
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Статистика матча Андерлехт - Серен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Информация о матче
Стадион:
Констант Ванден Сток
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