Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристиан Гросс - статистика

Завершил карьеру
8 февраля 1989 (37)
#36 | Полузащитник
182 см | 76 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вердер
19
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Вердер
4 : 1
18.05.2024
Бохум
73' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
РБ Лейпциг
1 : 1
11.05.2024
Вердер
88' - 90'
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
2 : 2
04.05.2024
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
0 : 3
27.04.2024
Вердер
79' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Вердер
2 : 1
21.04.2024
Штутгарт
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
5 : 0
14.04.2024
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Айнтрахт
1 : 1
05.04.2024
Вердер
89' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Вердер
0 : 2
30.03.2024
Вольфсбург
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 26 тур
Унион
2 : 1
16.03.2024
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
1 : 2
09.03.2024
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Хоффенхайм
2 : 1
03.03.2024
Вердер
1' - 85'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Вердер
1 : 1
24.02.2024
Дармштадт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
0 : 1
16.02.2024
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вердер
1 : 2
10.02.2024
Хайденхайм
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Майнц
0 : 1
03.02.2024
Вердер
86' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Вердер
2 : 1
27.01.2024
Фрайбург
85' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Бавария
0 : 1
21.01.2024
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Бохум
1 : 1
14.01.2024
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Вердер
1 : 1
19.12.2023
РБ Лейпциг
1' - 82'
59'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия М
2 : 2
15.12.2023
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Вердер
2 : 0
09.12.2023
Аугсбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
2 : 0
02.12.2023
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Вердер
0 : 3
25.11.2023
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия Д
1 : 0
20.10.2023
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 7 тур
Вердер
2 : 3
07.10.2023
Хоффенхайм
72' - 90'
90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Дармштадт
4 : 2
01.10.2023
Вердер
1' - 86'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Вердер
2 : 1
23.09.2023
Кельн
80' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Хайденхайм
4 : 2
17.09.2023
Вердер
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Вердер
4 : 0
02.09.2023
Майнц
1' - 76'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Фрайбург
1 : 0
26.08.2023
Вердер
1' - 79'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
0 : 4
18.08.2023
Бавария
68' - 90'
Главные новости
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
1
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
9
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+