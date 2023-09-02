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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Майнц
Вердер - Майнц: обзор матча 02 сентября 2023
Вердер
02.09.2023, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Майнц
4'
М. Дукщ (П)
53'
Й. Стаге
82'
Л. Биттенкурт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Майнц
84'
Замена
М. Папела
️️️️
Д. Кор
ГОЛ! 3:0!
Л. Биттенкурт
82'
Замена
С. Линен
️️️️
К. Гросс
76'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Й. Стаге
76'
67'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Л. Джэ Сон
67'
Замена
Т. Краусс
️️️️
Ф. Мвене
67'
Замена
Н. Вайпер
️️️️
Б. Груда
65'
Желтая карточка
С. ван ден Берг
Желтая карточка
М. Фридль
55'
ГОЛ! 2:0!
Й. Стаге
Пас отдал
М. Вайзер
53'
46'
Замена
Ш. Белл
️️️️
А. Ханше-Ольсен
Желтая карточка
Н. Штарк
45'
+3
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
М. Дукщ
23'
Желтая карточка
Й. Стаге
10'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Дукщ
4'
2'
Желтая карточка
А. Ханше-Ольсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
5
Амос Пипер
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
10
Брайан Груда
ПВ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
44
Сенне Линен
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
19
Леон Опиц
ЦФ
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
1
Лассе Рис
ВР
16
Штефан Белл
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
5
Том Краусс
ЦП
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
44
Нельсон Вайпер
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Павленка
4
Штарк
32
Фридль
5
Юнг
5
Пипер
36
Гросс
8
Вайзер
6
Стаге
10
Шмид
33
Дукщ
9
Ковнацки
3-2-2-2-1
27
Центнер
6
Фернандес
21
Ханше-Ольсен
4
ван ден Берг
2
Мвене
19
Каси
18
Баррейро
31
Кор
10
Груда
7
Джэ Сон
9
Онисиво
36
Гросс
44
Линен
44
Линен
36
Гросс
6
Стаге
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
6
Стаге
33
Дукщ
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
33
Дукщ
21
Ханше-Ольсен
16
Белл
16
Белл
21
Ханше-Ольсен
2
Мвене
5
Краусс
5
Краусс
2
Мвене
31
Кор
21
Папела
21
Папела
31
Кор
7
Джэ Сон
5
Рихтер
5
Рихтер
7
Джэ Сон
10
Груда
44
Вайпер
44
Вайпер
10
Груда
Остались в запасе
Вердер
Майнц
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
19
Леон Опиц
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
33
Даниэль Бац
ВР
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
45
Давид Мамутович
ЦП
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
19
Леон Опиц
ЦФ
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
1
Лассе Рис
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
45
Давид Мамутович
ЦП
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Вердер - Майнц
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
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