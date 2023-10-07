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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Хоффенхайм
Вердер - Хоффенхайм: обзор матча 07 октября 2023
Вердер
07.10.2023, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 3
Завершен
Хоффенхайм
17'
Р. Шмид
90+1'
Й. Стаге
8'
М. Байер
29'
Г. Премель
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Хоффенхайм
90'
+5
Желтая карточка
К. Фогт
ГОЛ! 2:2!
Й. Стаге
Пас отдал
К. Гросс
90'
+1
90'
Желтая карточка
О. Бауманн
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
М. Фридль
83'
81'
Замена
Ф. Бекер
️️️️
Ф. Гриллич
81'
Замена
И. Бебу
️️️️
М. Байер
72'
Желтая карточка
К. Акпогума
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
С. Линен
72'
Замена
К. Гросс
️️️️
Н. Рапп
72'
69'
Желтая карточка
Г. Премель
65'
Замена
К. Акпогума
️️️️
О. Кабак
60'
Замена
️️️️
Р. Сков
Замена
Й. Стаге
️️️️
Н. Кейта
59'
Желтая карточка
Н. Рапп
58'
Желтая карточка
М. Вайзер
56'
Желтая карточка
М. Дукщ
45'
+1
Желтая карточка
Н. Кейта
32'
29'
ГОЛ! 1:2!
Г. Премель
Пас отдал
Р. Сков
ГОЛ! 1:1!
Р. Шмид
Пас отдал
М. Дукщ
17'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Байер
Пас отдал
Г. Премель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
44
Сенне Линен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Антон Сташ
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Леон Опиц
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Хоффенхайм
37
Лука Филипп
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
22
Финн-Оле Бекер
ЦП
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Павленка
5
Юнг
6
Рапп
32
Фридль
13
Велькович
8
Вайзер
44
Линен
8
Кейта
10
Шмид
33
Дукщ
11
Нджинма
4-2-1-1-2
1
Бауманн
3
Кадержабек
7
Фогт
5
Кабак
25
Брукс
27
Гриллич
18
Сташ
21
Премель
24
Сков
14
Байер
9
Вегхорст
6
Рапп
36
Гросс
36
Гросс
6
Рапп
8
Кейта
6
Стаге
6
Стаге
8
Кейта
32
Фридль
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
32
Фридль
44
Линен
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
44
Линен
5
Кабак
25
Акпогума
25
Акпогума
5
Кабак
27
Гриллич
22
Бекер
22
Бекер
27
Гриллич
14
Байер
9
Бебу
9
Бебу
14
Байер
Остались в запасе
Вердер
Хоффенхайм
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Леон Опиц
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
27
Феликс Агу
ПЗ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Леон Опиц
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Остались в запасе
37
Лука Филипп
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
7
Умут Тохумджу
ЦП
17
Том Бишоф
АП
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
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Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
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