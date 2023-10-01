Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Дармштадт - Вердер
Дармштадт - Вердер: обзор матча 01 октября 2023
Дармштадт
01.10.2023, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
4 : 2
Завершен
Вердер
5'
М. Бадер
25'
Т. Скарке
50'
М. Мелем
62'
Т. Кемпе (П)
70'
О. Деман
79'
М. Велькович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дармштадт - Вердер
Желтая карточка
Б. Франьич
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
О. Деман
86'
Замена
Н. Рапп
️️️️
К. Гросс
86'
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
Й. Стаге
Замена
Ф. Ронстадт
️️️️
Ф. Нюрнбергер
80'
79'
ГОЛ! 4:2!
М. Велькович
Пас отдал
М. Дукщ
Замена
Ф. Шнеллхардт
️️️️
М. Мелем
71'
Замена
Б. Франьич
️️️️
Ф. Холланд
71'
70'
ГОЛ! 4:1!
О. Деман
Пас отдал
М. Вайзер
69'
Замена
Н. Кейта
️️️️
Р. Шмид
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Т. Кемпе
62'
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
Л. Пфайффер
60'
Замена
М. Хонзак
️️️️
Т. Скарке
59'
Желтая карточка
Ф. Холланд
52'
ГОЛ! 3:0!
М. Мелем
Пас отдал
М. Бадер
50'
46'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
С. Линен
Желтая карточка
М. Мелем
40'
31'
Желтая карточка
С. Линен
ГОЛ! 2:0!
Т. Скарке
Пас отдал
Ф. Нюрнбергер
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Бадер
Пас отдал
М. Мелем
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дармштадт
1
Марсель Шухен
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
6
Матей Маглица
ЦЗ
26
Маттиас Бадер
ЦЗ
52
Клаус Гясула
ЦП
32
Фабиан Холланд
ЦП
11
Тобиас Кемпе
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
21
Тим Скарке
ПВ
16
Лука Пфайффер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
44
Сенне Линен
ЦП
10
Романо Шмид
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Дармштадт
30
Александер Брунст
ВР
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
34
Франк Ронстадт
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
15
Фабиан Нюрнбергер
ЦП
17
Матиас Хонзак
ЦФ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
19
Aaron Seydel
ЦФ
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
4-3-2-1
1
Шухен
18
Карич
6
Маглица
26
Бадер
4
Кларер
52
Гясула
32
Холланд
11
Кемпе
6
Мелем
21
Скарке
16
Пфайффер
3-1-2-2-2
1
Павленка
8
Вайзер
5
Пипер
13
Велькович
36
Гросс
6
Стаге
44
Линен
10
Шмид
2
Деман
19
Борре
33
Дукщ
Нюрнбергер
34
Ронстадт
34
Ронстадт
Нюрнбергер
32
Холланд
4
Франьич
4
Франьич
32
Холланд
6
Мелем
8
Шнеллхардт
8
Шнеллхардт
6
Мелем
15
Нюрнбергер
15
Нюрнбергер
21
Скарке
17
Хонзак
17
Хонзак
21
Скарке
16
Пфайффер
10
Хорнби
10
Хорнби
16
Пфайффер
36
Гросс
6
Рапп
6
Рапп
36
Гросс
10
Шмид
8
Кейта
8
Кейта
10
Шмид
6
Стаге
9
Ковнацки
9
Ковнацки
6
Стаге
44
Линен
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
44
Линен
Остались в запасе
Дармштадт
Вердер
30
Александер Брунст
ВР
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
19
Aaron Seydel
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
11
Джастин Нджинма
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
30
Александер Брунст
ВР
5
Клеменс Ридель
ЦЗ
4
Томас Ишервуд
ЦЗ
19
Aaron Seydel
ЦФ
Остались в запасе
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
32
Леонардо Биттенкурт
АП
11
Джастин Нджинма
ЦФ
Главный тренер
Торстен Либеркнехт
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Дармштадт - Вердер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Новости команд
Все
Дармштадт
Вердер
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Кубок Германии: шансы «Эльверсберга» и «Дармштадта» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
Российский экс-игрок «Спартака» подписал контракт с австрийским клубом
13 июля
1
Российский экс-игрок «Спартака» перешел из второй Бундеслиги в австрийский клуб
22 января
1
«Фрайбург» – «Дармштадт»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.92
2025.12.02 10:15
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Боруссии М» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:25
«Вердер» – «Гамбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
21 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+