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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - РБ Лейпциг
Вердер - РБ Лейпциг: обзор матча 19 декабря 2023
Вердер
19.12.2023, вторник, 20:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
75'
Д. Нджинма
47'
Л. Опенда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - РБ Лейпциг
90'
+1
Желтая карточка
А. Айдара
Желтая карточка
М. Дукщ
90'
+1
84'
Замена
Ф. Карвалью
️️️️
Х. Симонс
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Л. Биттенкурт
83'
Замена
О. Деман
️️️️
Ф. Агу
83'
Замена
С. Линен
️️️️
К. Гросс
82'
76'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
К. Кампль
76'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ю. Поульсен
ГОЛ! 1:1!
Д. Нджинма
Пас отдал
Й. Стаге
75'
69'
Желтая карточка
К. Кампль
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
66'
63'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Э. Форсберг
Замена
Р. Шмид
️️️️
Р. Борре
62'
Желтая карточка
К. Гросс
59'
47'
ГОЛ! 0:1!
Л. Опенда
46'
Замена
М. Симакан
️️️️
К. Люкеба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
6
Йенс Стаге
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
РБ Лейпциг
28
Янис Бласвих
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
(К)
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
40
Кимо Реккер
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
44
Сенне Линен
ЦП
10
Романо Шмид
АП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-1-1-2-2
16
Цеттерер
8
Вайзер
32
Фридль
5
Юнг
27
Агу
36
Гросс
6
Стаге
32
Биттенкурт
11
Нджинма
19
Борре
33
Дукщ
4-2-2-2
28
Бласвих
23
Хенрикс
16
Клостерманн
23
Люкеба
22
Раум
21
Айдара
44
Кампль
7
Симонс
10
Форсберг
15
Поульсен
17
Опенда
36
Гросс
44
Линен
44
Линен
36
Гросс
19
Борре
10
Шмид
10
Шмид
19
Борре
27
Агу
2
Деман
2
Деман
27
Агу
32
Биттенкурт
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
32
Биттенкурт
23
Люкеба
3
Симакан
3
Симакан
23
Люкеба
44
Кампль
13
Зайвальд
13
Зайвальд
44
Кампль
7
Симонс
14
Карвалью
14
Карвалью
7
Симонс
10
Форсберг
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
10
Форсберг
15
Поульсен
30
Шешко
30
Шешко
15
Поульсен
Остались в запасе
Вердер
РБ Лейпциг
1
Иржи Павленка
ВР
40
Кимо Реккер
ЦЗ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
40
Кимо Реккер
ЦЗ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Вердер - РБ Лейпциг
3
2
Всего ударов по воротам
5
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
1
2
Нарушения
6
2
Офсайды
3
2
Количество передач
214
323
Сейвы
2
0
Точность передач %
81
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.51
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Райхель
Стадион:
Везерстадион
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