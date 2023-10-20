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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вердер
Боруссия Д - Вердер: обзор матча 20 октября 2023
Боруссия Д
20.10.2023, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Вердер
67'
Ю. Брандт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боруссия Д - Вердер
90'
+5
Желтая карточка
О. Деман
Замена
К. Адейеми
️️️️
Ю. Брандт
90'
87'
Замена
Р. Борре
️️️️
Э. Юнг
83'
Желтая карточка
М. Велькович
81'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
Р. Шмид
Замена
С. Аллер
️️️️
Н. Фуллкруг
77'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Д. Мален
76'
75'
Желтая карточка
Й. Стаге
68'
Замена
С. Линен
️️️️
Л. Биттенкурт
ГОЛ! 1:0!
Ю. Брандт
Пас отдал
Э. Джан
67'
Замена
Д. Рейна
️️️️
М. Ройс
62'
Замена
Р. Бенсебаини
️️️️
М. Вольф
62'
61'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
Ф. Нмеча
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
18
Марко Ройс
АП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Вердер
71
Спирос Ангелидис
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
44
Сенне Линен
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
19
Леон Опиц
ЦФ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
4-1-3-2
1
Кобель
27
Вольф
4
Шлоттербек
15
Хуммельс
26
Рюэрсон
23
Джан
8
Брандт
8
Нмеча
18
Ройс
10
Фуллкруг
14
Мален
4-1-3-2
16
Цеттерер
8
Вайзер
13
Велькович
32
Фридль
5
Юнг
6
Стаге
10
Шмид
32
Биттенкурт
2
Деман
9
Ковнацки
33
Дукщ
27
Вольф
5
Бенсебаини
5
Бенсебаини
27
Вольф
14
Мален
20
Забитцер
20
Забитцер
14
Мален
18
Ройс
10
Рейна
10
Рейна
18
Ройс
8
Брандт
14
Адейеми
14
Адейеми
8
Брандт
10
Фуллкруг
22
Аллер
22
Аллер
10
Фуллкруг
32
Биттенкурт
44
Линен
44
Линен
32
Биттенкурт
10
Шмид
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
10
Шмид
5
Юнг
19
Борре
19
Борре
5
Юнг
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Главный тренер
Эдин Терзич
71
Спирос Ангелидис
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
19
Леон Опиц
ЦФ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
6
Салих Озкан
ЦП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
Остались в запасе
71
Спирос Ангелидис
ВР
6
Николай Рапп
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
19
Леон Опиц
ЦФ
11
Джастин Нджинма
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
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