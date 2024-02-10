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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Хайденхайм
Вердер - Хайденхайм: обзор матча 10 февраля 2024
Вердер
10.02.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 21 тур
1 : 2
Завершен
Хайденхайм
19'
Р. Шмид
12'
Л. Мэлони
18'
Я. Бесте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Хайденхайм
90'
+2
Замена
Т. Зирслебен
️️️️
О. Траоре
89'
Замена
Ш. Шиммер
️️️️
Я. Бесте
Замена
Д. Ковнацки
️️️️
Ф. Агу
87'
Замена
С. Алверу
️️️️
С. Линен
87'
81'
Замена
Н. Тайеркауф
️️️️
Э. Динкчи
81'
Замена
К. Сесса
️️️️
М. Пьеринджер
Замена
Р. Борре
️️️️
О. Деман
66'
46'
Замена
А. Бек
️️️️
Т. Кляйнденст
Желтая карточка
О. Деман
45'
43'
Желтая карточка
Л. Мэлони
Замена
Х. Малатини
️️️️
Н. Штарк
41'
ГОЛ! 1:2!
Р. Шмид
Пас отдал
С. Линен
19'
18'
ГОЛ! 0:2!
Я. Бесте
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мэлони
Пас отдал
Я. Бесте
2'
Желтая карточка
Т. Кляйнденст
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
44
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
19
Ян-Никлас Бесте
ЛВ
3
Ян Шеппнер
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
18
Эрен Динкчи
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
80
Скелли Алверу
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
20
Флориан Пик
ЛВ
8
Кевин Сесса
ЦП
21
Адриан Бек
АП
14
Никола Доведан
ЦФ
30
Штефан Шиммер
ЦФ
10
Кристиан Кюльветтер
ЦФ
4-2-3-1
16
Цеттерер
4
Штарк
5
Юнг
32
Фридль
27
Агу
44
Линен
6
Стаге
2
Деман
10
Шмид
11
Нджинма
33
Дукщ
3-2-1-1-3
22
Мюллер
6
Майнка
23
Гимбер
15
Мэлони
23
Траоре
19
Ференбах
3
Шеппнер
19
Бесте
18
Динкчи
18
Пьеринджер
11
Кляйнденст
4
Штарк
6
Малатини
6
Малатини
4
Штарк
44
Линен
80
Алверу
80
Алверу
44
Линен
27
Агу
9
Ковнацки
9
Ковнацки
27
Агу
2
Деман
19
Борре
19
Борре
2
Деман
18
Динкчи
30
Тайеркауф
30
Тайеркауф
18
Динкчи
23
Траоре
4
Зирслебен
4
Зирслебен
23
Траоре
18
Пьеринджер
8
Сесса
8
Сесса
18
Пьеринджер
11
Кляйнденст
21
Бек
21
Бек
11
Кляйнденст
19
Бесте
30
Шиммер
30
Шиммер
19
Бесте
Остались в запасе
Вердер
Хайденхайм
1
Иржи Павленка
ВР
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
22
Витус Эйхер
ВР
20
Флориан Пик
ЛВ
14
Никола Доведан
ЦФ
10
Кристиан Кюльветтер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
8
Исак Хансен-Аароен
ЦП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
20
Флориан Пик
ЛВ
14
Никола Доведан
ЦФ
10
Кристиан Кюльветтер
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Вердер - Хайденхайм
1
2
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
10
Нарушения
10
13
Офсайды
5
2
Количество передач
599
320
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
64
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.79
1.78
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер
(Ганновер)
Стадион:
Везерстадион
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