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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Вердер
Майнц - Вердер: обзор матча 03 февраля 2024
Майнц
03.02.2024, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Вердер
2'
М. Дукщ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Майнц - Вердер
90'
+3
Замена
Х. Малатини
️️️️
Ф. Агу
88'
Желтая карточка
Л. Биттенкурт
Желтая карточка
А. Каси
88'
Желтая карточка
М. Рихтер
87'
86'
Замена
К. Гросс
️️️️
Й. Стаге
Замена
Д. Кор
️️️️
Ф. Мвене
85'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Н. Амири
84'
Желтая карточка
Н. Амири
80'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Т. Краусс
72'
69'
Замена
Л. Биттенкурт
️️️️
Р. Шмид
69'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
М. Дукщ
Желтая карточка
Т. Краусс
67'
Замена
Л. Ажорк
️️️️
Ж. Буркардт
63'
45'
+1
Желтая карточка
М. Фридль
35'
Желтая карточка
Н. Штарк
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Дукщ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
(К)
ПЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
5
Том Краусс
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
10
Надим Амири
ЦП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
24
Джессик Нганкам
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
4
Никлас Штарк
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К)
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
44
Сенне Линен
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Майнц
33
Даниэль Бац
ВР
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
21
Мервиль Папела
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
45
Давид Мамутович
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
36
Кристиан Гросс
ОП
80
Скелли Алверу
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
4-3-3
27
Центнер
19
Каси
30
Видмер
4
ван ден Берг
2
Мвене
5
Краусс
18
Баррейро
10
Амири
24
Нганкам
9
Буркардт
9
Онисиво
3-2-2-2-1
16
Цеттерер
4
Штарк
32
Фридль
5
Юнг
27
Агу
8
Вайзер
44
Линен
6
Стаге
11
Нджинма
10
Шмид
33
Дукщ
10
Амири
6
Фернандес
6
Фернандес
10
Амири
2
Мвене
31
Кор
31
Кор
2
Мвене
5
Краусс
5
Рихтер
5
Рихтер
5
Краусс
9
Буркардт
19
Ажорк
19
Ажорк
9
Буркардт
27
Агу
6
Малатини
6
Малатини
27
Агу
6
Стаге
36
Гросс
36
Гросс
6
Стаге
10
Шмид
32
Биттенкурт
32
Биттенкурт
10
Шмид
33
Дукщ
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
33
Дукщ
Остались в запасе
Майнц
Вердер
33
Даниэль Бац
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ПВ
Главный тренер
Ян Зиверт
1
Иржи Павленка
ВР
80
Скелли Алверу
ЦП
2
Оливье Деман
ЛВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
45
Давид Мамутович
ПВ
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
80
Скелли Алверу
ЦП
2
Оливье Деман
ЛВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Оле Вернер
Статистика матча Майнц - Вердер
4
3
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
11
1
Нарушения
22
16
Офсайды
2
1
Количество передач
442
319
Сейвы
0
5
Точность передач %
73
64
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
11
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
13
2
xG (ожидаемые голы)
1
0.66
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Главный судья:
Беньямин Бранд
(Герольцхофен)
Стадион:
Мева Арена
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