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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Аугсбург
Вердер - Аугсбург: обзор матча 09 декабря 2023
Вердер
09.12.2023, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Аугсбург
39'
Н. Штарк
65'
М. Дукщ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вердер - Аугсбург
Замена
Ф. Агу
️️️️
О. Деман
87'
Замена
Н. Вольтемаде
️️️️
М. Дукщ
87'
86'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
Ф. Йенсен
86'
Замена
Р. Гумни
️️️️
К. Мбабу
80'
Желтая карточка
Н. Дорш
Желтая карточка
М. Цеттерер
78'
72'
Замена
М. Окугава
️️️️
Р. Варгас
66'
Замена
А. Энгелс
️️️️
Э. Реджбечай
66'
Замена
Д. Бельо
️️️️
Ф. Тиц
ГОЛ! 2:0!
М. Дукщ
Пас отдал
М. Вайзер
65'
Замена
С. Линен
️️️️
Л. Биттенкурт
58'
ГОЛ! 1:0!
Н. Штарк
Пас отдал
М. Дукщ
39'
27'
Желтая карточка
Э. Демирович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
10
Романо Шмид
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
22
Мадс Педерсен
ЛЗ
14
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
2
Феликс Удуохай
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
11
Рубен Варгас
ЛВ
6
Никлас Дорш
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
97
Фредрик Йенсен
АП
9
Филлип Тиц
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
40
Кимо Реккер
ЦЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
44
Сенне Линен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Аугсбург
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
20
Роберт Гумни
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
7
Арне Энгелс
ЦП
9
Дион Бельо
ЦФ
4-1-3-2
16
Цеттерер
13
Велькович
5
Юнг
4
Штарк
8
Вайзер
6
Стаге
2
Деман
32
Биттенкурт
10
Шмид
33
Дукщ
19
Борре
4-1-1-2-2
1
Дамен
43
Мбабу
14
Гаувелеув
2
Удуохай
22
Педерсен
6
Дорш
37
Реджбечай
97
Йенсен
11
Варгас
9
Демирович
9
Тиц
2
Деман
27
Агу
27
Агу
2
Деман
32
Биттенкурт
44
Линен
44
Линен
32
Биттенкурт
33
Дукщ
27
Вольтемаде
27
Вольтемаде
33
Дукщ
43
Мбабу
20
Гумни
20
Гумни
43
Мбабу
11
Варгас
7
Окугава
7
Окугава
11
Варгас
37
Реджбечай
7
Энгелс
7
Энгелс
37
Реджбечай
97
Йенсен
11
Мбюкю
11
Мбюкю
97
Йенсен
9
Тиц
9
Бельо
9
Бельо
9
Тиц
Остались в запасе
Вердер
Аугсбург
1
Иржи Павленка
ВР
40
Кимо Реккер
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Иржи Павленка
ВР
40
Кимо Реккер
ЦЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Наби Кейта
ЦП
11
Джастин Нджинма
ПВ
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
40
Томаш Коубек
ВР
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
18
Тим Брайтхаупт
ОП
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Вердер - Аугсбург
1
2
Всего ударов по воротам
6
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
1
Нарушения
7
6
Офсайды
0
1
Количество передач
227
188
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
2
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.4
0.27
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Хоффенхайм
- : -
29.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Везерстадион
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