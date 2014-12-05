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    Мирко Райчевич - статистика

    #7 | Полузащитник
    Имя Мирко
    Фамилия Райчевич
    Команда Говерла
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 марта 1982 (40 лет)
    Рост 178
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Говерла 15 0 0 6 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.05.2015 1' -90' Говерла (Ужгород) 0:0 Днепр (Днепр)
    23.05.2015 1' -90' Металлург (Донецк) 0:0 Говерла (Ужгород)
    17.05.2015 1' -90' Волынь (Луцк) 4:2 Говерла (Ужгород)
    09.05.2015 1' -74' Говерла (Ужгород) 3:7 Шахтер (Донецк)
    69'
    04.05.2015 46' -90' Динамо (Киев) 6:0 Говерла (Ужгород)
    25.04.2015 75' -90' Говерла (Ужгород) 1:2 Заря (Луганск)
    90'
    19.04.2015 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:1 Говерла (Ужгород)
    10.04.2015 1' -80' Говерла (Ужгород) 2:1 Мариуполь (Мариуполь)
    03.04.2015 Был в запасе Олимпик (Донецк) 1:2 Говерла (Ужгород)
    05.12.2014 1' -82' Шахтер (Донецк) 4:1 Говерла (Ужгород)
    77'
    30.11.2014 1' -90' Карпаты (Львов) 1:0 Говерла (Ужгород)
    22.11.2014 1' -90' Днепр (Днепр) 1:1 Говерла (Ужгород)
    08.11.2014 1' -70' Говерла (Ужгород) 1:0 Металлург (Донецк)
    66'
    03.11.2014 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:0 Волынь (Луцк)
    18.10.2014 66' -90' Говерла (Ужгород) 0:4 Динамо (Киев)
    21.09.2014 Был в запасе Говерла (Ужгород) 0:0 Черноморец (Одесса)
    14.09.2014 Был в запасе Мариуполь (Мариуполь) 2:2 Говерла (Ужгород)
    30.08.2014 46' -90' Говерла (Ужгород) 0:1 Олимпик (Донецк)
    16.08.2014 Был в запасе Металлист (Харьков) 1:0 Говерла (Ужгород)
    08.08.2014 79' -90' Говерла (Ужгород) 0:0 Ворскла (Полтава)
    87'
    27.07.2014 52' -90' Говерла (Ужгород) 2:2 Карпаты (Львов)
    90'
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