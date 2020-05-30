Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Мирко Райчевич - статистика

Завершил карьеру
22 марта 1982 (44)
#7 | Полузащитник
178 см | 74 кг
Черногория
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Говерла
15
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Говерла
0 : 0
30.05.2015
Днепр
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Волынь
4 : 2
17.05.2015
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Говерла
3 : 7
09.05.2015
Шахтер
1' - 74'
69'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Динамо К
6 : 0
04.05.2015
Говерла
46' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Говерла
1 : 2
25.04.2015
Заря
75' - 90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Черноморец
1 : 1
19.04.2015
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Говерла
2 : 1
10.04.2015
Мариуполь
1' - 80'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Олимпик
1 : 2
03.04.2015
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Шахтер
4 : 1
05.12.2014
Говерла
1' - 82'
77'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Карпаты
1 : 0
30.11.2014
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Днепр
1 : 1
22.11.2014
Говерла
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Говерла
1 : 0
08.11.2014
Металлург
1' - 70'
66'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Говерла
0 : 0
03.11.2014
Волынь
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Говерла
0 : 4
18.10.2014
Динамо К
66' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Говерла
0 : 0
21.09.2014
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Мариуполь
2 : 2
14.09.2014
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
Говерла
0 : 1
30.08.2014
Олимпик
46' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Металлист
1 : 0
16.08.2014
Говерла
Был в запасе
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
Говерла
0 : 0
08.08.2014
Ворскла
79' - 90'
87'
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Говерла
2 : 2
27.07.2014
Карпаты
52' - 90'
90'
Главные новости
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
Бундеслига. «Бавария» выбила пыль из «Униона» (7:0), у Олисе 3 гола, у Кейна – 2
Вчера, 23:26
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
6
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
5
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
6
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
1
Зидан определил капитана сборной Франции
Вчера, 20:57
1
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
Вчера, 20:51
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+