Мирко Райчевич - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Райчевич
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 марта 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Имя
|Мирко
|Фамилия
|Райчевич
|Команда
|Говерла
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 марта 1982 (40 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Говерла
|15
|0
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Днепр (Днепр)
|23.05.2015
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|0:0
|Говерла (Ужгород)
|17.05.2015
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|4:2
|Говерла (Ужгород)
|09.05.2015
|1' -74'
|Говерла (Ужгород)
|3:7
|Шахтер (Донецк)
|69'
|04.05.2015
|46' -90'
|Динамо (Киев)
|6:0
|Говерла (Ужгород)
|25.04.2015
|75' -90'
|Говерла (Ужгород)
|1:2
|Заря (Луганск)
|90'
|19.04.2015
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|10.04.2015
|1' -80'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Мариуполь (Мариуполь)
|03.04.2015
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|1:2
|Говерла (Ужгород)
|05.12.2014
|1' -82'
|Шахтер (Донецк)
|4:1
|Говерла (Ужгород)
|77'
|30.11.2014
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|22.11.2014
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:1
|Говерла (Ужгород)
|08.11.2014
|1' -70'
|Говерла (Ужгород)
|1:0
|Металлург (Донецк)
|66'
|03.11.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Волынь (Луцк)
|18.10.2014
|66' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:4
|Динамо (Киев)
|21.09.2014
|Был в запасе
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Черноморец (Одесса)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|2:2
|Говерла (Ужгород)
|30.08.2014
|46' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Олимпик (Донецк)
|16.08.2014
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Говерла (Ужгород)
|08.08.2014
|79' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:0
|Ворскла (Полтава)
|87'
|27.07.2014
|52' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:2
|Карпаты (Львов)
|90'