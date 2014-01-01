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Игорь Акинфеев
Новости
€ 1 млн
Игорь Акинфеев - новости
ЦСКА
8 апреля 1986 (40)
#35 | Вратарь
185 см | 71 кг
Россия
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Вчера, 14:45
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Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
Вчера, 11:39
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Вчера, 09:58
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
14 сентября
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Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
14 сентября
Врач ЦСКА рассказал о ситуации 40-летнего Акинфеева
12 сентября
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Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
9 сентября
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Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
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Новая информация о восстановлении Акинфеева после травмы
23 августа
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Тренер ЦСКА сделал заявление о сроках восстановления 40-летнего Акинфеева
23 августа
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22 августа
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
16 августа
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Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
15 августа
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14 августа
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13 августа
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12 августа
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