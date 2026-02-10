Статистика по турнирам

Зимний кубок РПЛ 2026 Товарищеские матчи 2026 Зимний кубок РПЛ 2025 Россия. Кубок 2025/2026 Россия. Премьер-лига 2025/2026 Товарищеские матчи 2025 Россия. Кубок 2024/2025 Суперкубок России 2024 Товарищеские матчи 2024 Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Суперкубок России 2023 Товарищеские матчи 2023 Кубок PARI Премьер 2022 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2022/2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Россия. Кубок 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Россия. Кубок 2019/2020 Лига чемпионов 2018/2019 Суперкубок России 2018 Товарищеские матчи. Сборные 2018 Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций 2017 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Товарищеские матчи. Сборные 2017 Лига чемпионов 2016/2017 Суперкубок России 2016 Товарищеские матчи 2016 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Чемпионат Европы 2016 Лига чемпионов 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Суперкубок России 2014 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Copa del Sol 2013 Лига чемпионов 2013/2014 Россия. Кубок 2013/2014 Суперкубок России 2013 Товарищеские матчи 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Товарищеские матчи 2012 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Россия. Кубок 2011/2012 Россия. Премьер-лига 2011/2012 Суперкубок России 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Copa del Sol 2010 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Россия. Кубок 2010/2011 Суперкубок России 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Россия. Кубок 2009/2010 Суперкубок России 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Кубок Первого Канала 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Кубок Первого Канала 2007 Лига Чемпионов 2007/2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Суперкубок России 2007 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Суперкубок УЕФА 2005 Россия. Премьер-лига 2004 Россия. Премьер-лига 2003