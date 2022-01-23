Жан-Армель Кана-Бийик - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Жан-Армель
|Фамилия
|Кана-Бийик
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|76
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Жан-Армель
|Фамилия
|Кана-Бийик
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 июля 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|11
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -56'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Метц (Метц)
|14.05.2022
|67' -90'
|Метц (Метц)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|08.05.2022
|66' -90'
|Метц (Метц)
|3:2
|Лион (Лион)
|20.04.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:0
|Метц (Метц)
|17.04.2022
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|10.04.2022
|1' -75'
|Бордо (Бордо)
|3:1
|Метц (Метц)
|03.04.2022
|1' -83'
|Метц (Метц)
|1:2
|Монако (Монако)
|06.03.2022
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|1:0
|Метц (Метц)
|06.02.2022
|1' -90'
|Труа (Труа)
|0:0
|Метц (Метц)
|23.01.2022
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:2
|Ницца (Ницца)
|45'
|16.01.2022
|1' -46'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Метц (Метц)
|09.01.2022
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:2
|Страсбур (Страсбур)