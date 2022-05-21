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Жан-Армель Кана-Бийик
Статистика
Жан-Армель Кана-Бийик - статистика
Завершил карьеру
3 июля 1989 (37)
#27 | Защитник
180 см | 76 кг
Камерун | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2021/2022
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Турция. Суперлига 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Кубок 2013/2014
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
11
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
ПСЖ
5 : 0
21.05.2022
Метц
1' - 56'
Франция. Лига 1, 37 тур
Метц
1 : 0
14.05.2022
Анжер
67' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
3 : 2
08.05.2022
Лион
66' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Лорьян
1 : 0
20.04.2022
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Метц
1 : 1
17.04.2022
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Бордо
3 : 1
10.04.2022
Метц
1' - 75'
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 2
03.04.2022
Монако
1' - 83'
Франция. Лига 1, 27 тур
Сент-Этьен
1 : 0
06.03.2022
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Труа
0 : 0
06.02.2022
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Метц
0 : 2
23.01.2022
Ницца
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
0 : 1
16.01.2022
Метц
1' - 46'
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
0 : 2
09.01.2022
Страсбур
1' - 90'
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