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    Жан-Армель Кана-Бийик - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Жан-Армель
    Фамилия Кана-Бийик
    Команда Метц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 июля 1989 (33 года)
    Рост 180
    Вес 76
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 11 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -56' ПСЖ (Париж) 5:0 Метц (Метц)
    14.05.2022 67' -90' Метц (Метц) 1:0 Анжер (Анжер)
    08.05.2022 66' -90' Метц (Метц) 3:2 Лион (Лион)
    20.04.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:0 Метц (Метц)
    17.04.2022 Был в запасе Метц (Метц) 1:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    10.04.2022 1' -75' Бордо (Бордо) 3:1 Метц (Метц)
    03.04.2022 1' -83' Метц (Метц) 1:2 Монако (Монако)
    06.03.2022 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:0 Метц (Метц)
    06.02.2022 1' -90' Труа (Труа) 0:0 Метц (Метц)
    23.01.2022 1' -90' Метц (Метц) 0:2 Ницца (Ницца)
    45'
    16.01.2022 1' -46' Реймс (Реймс) 0:1 Метц (Метц)
    09.01.2022 1' -90' Метц (Метц) 0:2 Страсбур (Страсбур)
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