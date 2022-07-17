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    Максим Тишкин - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Максим
    Отчество Викторович
    Фамилия Тишкин
    Команда Балтика
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 ноября 1989 (33 года)
    Рост 181
    Вес 70
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 Был в запасе Балтика 2:0 СКА-Хабаровск Россия. Первая лига, 21 тур
    Статистика по турнирам
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