Максим Тишкин - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Максим
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Тишкин
|Команда
|Балтика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|181
|Вес
|70
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Максим
|Отчество
|Викторович
|Фамилия
|Тишкин
|Команда
|Балтика
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|181
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Был в запасе
|Балтика
|2:0
|СКА-Хабаровск
|Россия. Первая лига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|2:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|25.11.2022
|Был в запасе
|Арсенал (Тула)
|0:5
|Балтика (Калининград)
|19.11.2022
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|13.11.2022
|84' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:2
|Балтика (Калининград)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|2:1
|Алания (Владикавказ)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|3:3
|Балтика (Калининград)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|2:2
|Волга (Ульяновск)
|17.07.2022
|1' -87'
|Велес (Москва)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|27'