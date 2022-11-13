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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Балтика
Волгарь - Балтика: обзор матча 13 ноября 2022
Волгарь
13.11.2022, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
17'
И. Стефанович
4'
Г. Гузина
75'
В. Лазарев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Балтика
Желтая карточка
И. Ращеня
87'
84'
Замена
М. Тишкин
️️️️
В. Лазарев
84'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Г. Гузина
Замена
И. Ращеня
️️️️
В. Царукян
81'
Замена
А. Делькин
️️️️
Д. Лесников
80'
75'
ГОЛ! 1:2!
В. Лазарев
74'
Замена
А. Дудиев
️️️️
Э. Валиахметов
Замена
В. Брагин
️️️️
И. Стефанович
64'
Желтая карточка
И. Стефанович
61'
Желтая карточка
А. Павлишин
26'
ГОЛ! 1:1!
И. Стефанович
17'
11'
Желтая карточка
Я. Казаев
4'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гузина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
5
Алексей Гаврилович
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Алексей Павлишин
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
21
Иван Остойич
ЦЗ
26
Никола Радмановац
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
5
Александр Осипов
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
53
Ян Казаев
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
36
Никита Шищенко
ЦЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
7
Марк Полушин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
90
Артем Делькин
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
19
Сергей Пряхин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
4-2-1-3
81
Смирнов
5
Гаврилович
69
Козлов
3
Ведерников
6
Печенкин
7
Павлишин
8
Талалай
80
Царукян
17
Лесников
23
Стефанович
43
Гилязетдинов
4-1-2-1-2
1
Латышонок
7
Маляров
21
Остойич
26
Радмановац
17
Валиахметов
5
Осипов
4
Кленкин
53
Казаев
77
Лазарев
11
Мусаев
30
Гузина
80
Царукян
4
Ращеня
4
Ращеня
80
Царукян
23
Стефанович
11
Брагин
11
Брагин
23
Стефанович
17
Лесников
90
Делькин
90
Делькин
17
Лесников
77
Лазарев
44
Тишкин
44
Тишкин
77
Лазарев
17
Валиахметов
8
Дудиев
8
Дудиев
17
Валиахметов
30
Гузина
97
Гогричиани
97
Гогричиани
30
Гузина
Остались в запасе
Волгарь
Балтика
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
36
Никита Шищенко
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
7
Марк Полушин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
19
Сергей Пряхин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Остались в запасе
8
Никита Капленко
ОП
30
Дмитрий Саганович
ВР
36
Никита Шищенко
ЦЗ
23
Елисей Кривохижин
ПЗ
7
Марк Полушин
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
13
Александр Бутенко
ЦФ
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
19
Сергей Пряхин
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Статистика матча Волгарь - Балтика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Балтика
- : -
28.11.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Помощники судьи:
Рустам Равилов (Саранск)
Юрий Ярушкин (Вологда)
Резервный судья:
Герман Коваленко (Казань)
Делегат:
Дмитрий Карабин (Москва)
Инспектор:
Сергей Мацюра (Хабаровск)
Стадион:
Центральный
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