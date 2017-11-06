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Симоне Дзадза
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Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
3
14:17
Москвичев – о туалетах на улице в Сибири: «В России хватает своих проблем – почему бы этим не заняться?»
13:36
Сборная Ирака подтвердила, что прилетит в Санкт-Петербург на матч с Россией
13:25
Москвичев: «В Европе никто не считает русских врагами. У нас принято искать причины всех проблем на Западе – отвратительное лицемерие»
7
12:42
Мбаппе получит 100-миллионный бонус, если летом не покинет «ПСЖ»
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Все новости
14:31
Кавазашвили: «Спартак» – базовый клуб сборной России. И так должно быть всегда!»
13:55
Петржела: «У «Зенита» просто нет ресурса, чтобы хорошо выступать в еврокубках»
1
13:46
Мостовой назвал главную проблему судейства в России
13:16
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«МЮ» сыграет с «Бетисом» в Лиге Европы. Выбирай победителя и получи 17 000 рублей
13:00
Писарский ответил, хочет ли он стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ
12:55
Месси не забил в плей-офф ЛЧ в 4 сезонах из 18
12:50
Червиченко рассказал, почему не оформил Fan ID
12:34
В РФС прокомментировали отсутствие Мешкова среди судей 19-го тура РПЛ. Он работал на матче «Спартак» – «Урал»
6
12:25
Фердинанд назвал двух форвардов, идеально подходящих для «Манчестер Юнайтед»
12:16
Матч Иран – Россия может пройти без зрителей
1
12:03
«Не представляю, чтобы президент менялся». Экс-игрок «Динамо» Москвичев рассказал о встрече с Путиным
2
11:55
Мюллер: «Игры против Месси складываются хорошо, а вот Роналду времeн «Реала» был нашей проблемой»
1
11:49
Писарский: «Мне нравится игра Дзюбы»
11:42
Тренер «ПСЖ» Гальтье оценил поражение от «Баварии» в ЛЧ
1
11:34
Матч России и Ирака перенесли из Сочи в Санкт-Петербург по трем причинам
6
11:20
Ришарлисон: «Этот сезон – просто дерьмо. Невозможно понять, почему я не играю»
11:11
Озбилиз: «У «Спартака» всегда есть шансы на чемпионство»
4
11:00
Месси в 150-й раз вышел в старте на игру ЛЧ. Больше только у 2 футболистов
10:54
Стало известно, будет ли Fan ID на матче Россия – Ирак
7
10:48
Мбаппе ответил, повлияет ли ранний вылет из ЛЧ на его будущее в «ПСЖ»
1
10:41
Писарский: «Учителя, врачи, шахтеры получают несправедливо мало, но я на это повлиять не могу»
10:33
Конте прокомментировал вылет «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов
10:25
Названы судьи на матчи 19-го тура РПЛ
11
10:10
«ПСЖ» проиграл 6 матчей в 2023-м. До Нового года команда шла без поражений в сезоне
09:56
Нимели: «Я всегда готов вернуться в «Спартак»
1
09:43
Нагельсман объяснил, почему «Бавария» заслужила победу над «ПСЖ»
09:30
Стало известно, в каком городе сыграют сборные России и Ирака
8
09:15
Месси впервые в карьере не смог выйти в 1/4 финала ЛЧ в 2 сезонах подряд, играя за одну команду
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Симоне Дзадза - статьи
#11 | Нападающий
Имя
Симоне
Фамилия
Дзадза
Состав
Без клуба
Родной город
Поликоро
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
25 июня 1991 (31 год)
Рост
187
Стоимость:
€ 1,00
млн
Статистика
Новости
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Посты
06.11.2017 11:30
«Валенсия» сейчас лучше «Реала» и «Атлетико». Как ей это удалось?
Самая яркая команда этого сезона Ла Лиги, которую собрали только летом.
3
04.06.2017 17:55
18 важных трансферов лета, которые уже состоялись
Лето только началось, а клубы уже проворачивают крутые сделки. Главные из них – в подборке «Бомбардира».
13
08.03.2017 13:30
«Вы – кучка сумасшедших глупцов». Кто тянет «Валенсию» на дно
Вот уже почти три года «Валенсия» принадлежит сингапурскому миллиардеру, и за это время стало ясно: Питер Лим провалился. Виталий Ошовский разбирается, как так вышло и что с этим делать.
09.12.2016 21:00
«Спартаку» нужен самый смешной пенальтист Евро. В молодежной сборной России принимали наркотики. Дайджест событий дня
Витсель рассказал правду о конфликте Дзюбы и Лодыгина. Дзагоевым интересуются в Европе. На чемпионатах мира могут отменить ничьи. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
11
01.10.2016 12:53
«У меня нет волшебной палочки». Чего не хватает Биличу, чтобы сделать «Вест Хэм» топ-клубом
«Вест Хэм» переехал на «Олимпийский», затарился игроками и собирался бабахнуть в Европе. Никита Щербаков рассказывает, как Славен Билич снова сделал яркую, но неэффективную команду.
3
28.08.2016 22:30
Акинфеев стал рекордсменом ЦСКА. Ерохин вызван в сборную. Дайджест событий дня
«Ростов» проиграл «Тереку». Дзадза стал игроком «Вест Хэма». Фернандес проведет в национальной команде один день. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
24.08.2016 21:10
Балотелли предложен «МЮ». Роналдо вернется в «Реал». Дайджест событий дня
«Зенит» хочет подписать Дзадзу. Аленичев может возглавить «Нефтчи». «Анжи» подписал двух футболистов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
2
28.07.2016 13:50
Пародия от Дирка Новицки на самый ужасный пенальти года
Известный баскетболист Дирк Новицки спародировал кошмарный удар Симоне Дзадзы с пенальти. Оказывается, копия не всегда бывает хуже оригинала.
9
13.07.2016 14:30
Видео дня. Мультфильм о Евро-2016, который круче самого турнира
Супергол Пайе, историческая победа Ирландии, исландские болельщики и комментатор, смешной пенальти Дзадзы, взлет в космос Роналду и другие знаковые эпизоды с чемпионата Европы – в специальном анимированном видео.
4
04.07.2016 16:00
10 самых идиотских пенальти имени Симоне Дзадзы
Разбег и удар форварда сборной Италии в серии послематчевых пенальти уже закрепился в хит-парадах шуток, мемов и фотожаб. И уж теперь Дзадза – один из претендентов на чемпионство в номинации «самый дурацкий пенальти в истории».
4
19.10.2015 13:00
Поражение «Фиорентины» и полтысячи для де Росси. Главные события 8-го тура итальянской Серии А
Второй человек в «Роме» празднует юбилей, «Интер» становится еще богаче, «Фрозиноне» поднимается с колен. «Бомбардир» встречает новый тур чемпионата Италии, который вернулся с перерыва на матчи сборных.
27.09.2015 13:52
Флоро и фауна. Почему за «Сассуоло» хочется болеть каждый тур
После распада связки Дзадза – Берарди многие эксперты «вернули» «Сассуоло» в число аутсайдеров. «Нероверди» не только опровергают слова унылых скептиков, но и уверенно держат место в тройке лидеров. «Бомбардир» разбирается в причинах этого феномена.
1
25.08.2015 22:27
Трансферные слухи. Ярмоленко получил предложение от «Барселоны», Ламела ведет переговоры с «Интером»
О разоблачении слухов про Кокорина, финансовом безумстве «МЮ», интересе «Барселоны» к Ярмоленко и отказе «Ювентуса» от форварда сборной Италии – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».
2
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