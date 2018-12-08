Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дарко Бодул - статистика

Завершил карьеру
11 января 1989 (37)
#10 | Нападающий
183 см | 75 кг
Хорватия | Австрия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей
10
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
2 : 1
08.12.2018
Енисей
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Енисей
1 : 1
01.12.2018
Ахмат
75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 2
24.11.2018
Енисей
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
3 : 0
11.11.2018
Енисей
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Анжи
2 : 1
05.11.2018
Енисей
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Енисей
0 : 3
28.10.2018
Локомотив
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Оренбург
0 : 0
20.10.2018
Енисей
1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Енисей
2 : 3
07.10.2018
Спартак
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Уфа
2 : 1
29.09.2018
Енисей
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Енисей
1 : 2
22.09.2018
Урал
46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Рубин
1 : 0
15.09.2018
Енисей
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Енисей
0 : 0
02.09.2018
Арсенал
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Енисей
1 : 0
27.08.2018
Крылья Советов
1' - 58'
39'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ростов
4 : 0
19.08.2018
Енисей
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Енисей
1 : 1
11.08.2018
ЦСКА
1' - 90'
58'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
1 : 0
05.08.2018
Енисей
1' - 82'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Енисей
0 : 2
29.07.2018
Зенит
1' - 56'
Главные новости
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
4
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
3
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
6
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
2
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+