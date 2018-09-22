Дарко Бодул - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Бодул
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 1989 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Дарко
|Фамилия
|Бодул
|Команда
|Шахтер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 1989 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Енисей
|10
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2018
|Был в запасе
|ЦСКА (Москва)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|01.12.2018
|75' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|Ахмат (Грозный)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Динамо (Москва)
|1:2
|Енисей (Красноярск)
|11.11.2018
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|3:0
|Енисей (Красноярск)
|05.11.2018
|Был в запасе
|Анжи (Махачкала)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|28.10.2018
|46' -90'
|Енисей (Красноярск)
|0:3
|Локомотив (Москва)
|20.10.2018
|1' -46'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
|Енисей (Красноярск)
|07.10.2018
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|2:3
|Спартак (Москва)
|29.09.2018
|Был в запасе
|Уфа (Уфа)
|2:1
|Енисей (Красноярск)
|22.09.2018
|46' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|02.09.2018
|Был в запасе
|Енисей (Красноярск)
|0:0
|Арсенал (Тула)
|27.08.2018
|1' -58'
|Енисей (Красноярск)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|39'
|19.08.2018
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Енисей (Красноярск)
|11.08.2018
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|58'
|05.08.2018
|1' -82'
|Ахмат (Грозный)
|1:0
|Енисей (Красноярск)
|29.07.2018
|1' -56'
|Енисей (Красноярск)
|0:2
|Зенит (Санкт-Петербург)