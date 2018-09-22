Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дарко Бодул - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Дарко
    Фамилия Бодул
    Команда Шахтер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 января 1989 (34 года)
    Рост 183
    Вес 75
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Енисей 10 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2018 Был в запасе ЦСКА (Москва) 2:1 Енисей (Красноярск)
    01.12.2018 75' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 Ахмат (Грозный)
    24.11.2018 Был в запасе Динамо (Москва) 1:2 Енисей (Красноярск)
    11.11.2018 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 3:0 Енисей (Красноярск)
    05.11.2018 Был в запасе Анжи (Махачкала) 2:1 Енисей (Красноярск)
    28.10.2018 46' -90' Енисей (Красноярск) 0:3 Локомотив (Москва)
    20.10.2018 1' -46' Оренбург (Оренбург) 0:0 Енисей (Красноярск)
    07.10.2018 1' -90' Енисей (Красноярск) 2:3 Спартак (Москва)
    29.09.2018 Был в запасе Уфа (Уфа) 2:1 Енисей (Красноярск)
    22.09.2018 46' -90' Енисей (Красноярск) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    15.09.2018 Был в запасе Рубин (Казань) 1:0 Енисей (Красноярск)
    02.09.2018 Был в запасе Енисей (Красноярск) 0:0 Арсенал (Тула)
    27.08.2018 1' -58' Енисей (Красноярск) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    39'
    19.08.2018 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 4:0 Енисей (Красноярск)
    11.08.2018 1' -90' Енисей (Красноярск) 1:1 ЦСКА (Москва)
    58'
    05.08.2018 1' -82' Ахмат (Грозный) 1:0 Енисей (Красноярск)
    29.07.2018 1' -56' Енисей (Красноярск) 0:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    • Читайте нас: 
    11