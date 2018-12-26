Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Дарко Бодул
Новости
Дарко Бодул - новости
Завершил карьеру
11 января 1989 (37)
#10 | Нападающий
183 см | 75 кг
Хорватия | Австрия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Енисей» может расстаться с пятью футболистами в январе
2018.12.26 17:59
4
Думбия, Иванов, Балай – в старте «Ахмата» на матч с «Енисеем»; Бодул, Огуде, Занев сыграют у гостей
2018.08.05 20:41
Аленичев – о новичках с Балкан: «Никаких трений в коллективе я не допущу»
2018.07.27 06:42
10
Бодул подписал двухлетний контракт с «Енисеем»
2018.07.19 09:44
1
Бодул: «Верю в себя и знаю, что я хороший футболист»
2017.07.21 09:55
1
Бодул: «Самую дорогую машину я еще не купил»
2017.07.21 07:09
Игрок «Амкара» Бодул заявил, что кусал Суареса в «Аяксе»
2017.07.20 12:52
4
Бодул стал лучшим игроком «Амкара» в апреле
2017.05.12 09:53
Бодул: «Амкар» уже обыграл «Зенит» — теперь на очереди «Спартак»!»
2017.04.26 12:25
31
Бодул хочет остаться в «Амкаре»
2017.04.26 06:45
Бодул заявил, что в матче против «Локомотива» судья делал свою работу
2017.04.22 21:26
1
Бодул хочет попасть с «Амкаром» в Лигу Европы
2017.01.14 11:41
1
Видео
«Амкар» – «Урал». Гол Бодула
2016.08.21 17:28
3
Фото
«Амкар» подписал воспитанника «Аякса»
2016.07.12 18:16
1
Главные новости
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
4
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
3
Широков выделил общее между «Спартаком» и «Зенитом»
17:03
6
В «Ростове» прокомментировали информацию об отставке Альбы
16:40
Оптимистичное заявление Комбарова насчет «Спартака»
16:20
4
Мнение Кругового о потасовке с «Динамо Мх»
16:16
2
Ловчев описал Батракова двумя прилагательными
16:08
1
Форвард «Динамо Мх» заявил о кривых офсайдных линиях в матче с ЦСКА
15:39
14
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+