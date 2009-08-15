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    Артем Назаров - статистика

    #35 | Вратарь
    Имя Артем
    Отчество Вадимович
    Фамилия Назаров
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 19 февраля 1991 (32 года)
    Рост 189
    Вес 85
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов (мол) 8 -19 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.11.2009 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:6 Раменское (Раменское )
    31.10.2009 76' -90' Спартак М (мол) (Москва) 5:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    24.10.2009 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Рубин (мол) (Казань)
    17.10.2009 Был в запасе Ахмат (мол) (Грозный) 2:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    26.09.2009 Был в запасе Спартак Нч (мол) (Нальчик) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    18.09.2009 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:1 Академия Кубань (Краснодар)
    12.09.2009 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    29.08.2009 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    21.08.2009 Был в запасе Кр. Советов (мол) (Самара) 3:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    15.08.2009 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:2 Динамо (мол) (Москва)
    08.08.2009 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Химки (мол) (Химки)
    01.08.2009 1' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    24.07.2009 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:0 Томь (мол) (Томск)
    17.07.2009 1' -90' Раменское (Раменское ) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    10.07.2009 1' -90' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:3 Спартак М (мол) (Москва)
    12.06.2009 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 3:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    29.05.2009 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 3:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    10.04.2009 Был в запасе Динамо (мол) (Москва) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    02.04.2009 1' -90' Химки (мол) (Химки) 2:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    21.03.2009 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    13.03.2009 46' -90' Амкар (мол) (Пермь) 4:0 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
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