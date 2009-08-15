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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Динамо (мол)
Ростов (мол) - Динамо (мол): обзор матча 15 августа 2009
Ростов (мол)
15.08.2009, суббота, 17:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 18 тур
2 : 2
Завершен
Динамо (мол)
41'
А. Сугак
66'
А. Васильев
44'
Д. Скепский
67'
Н. Замалиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Динамо (мол)
Желтая карточка
О. Лещиков
Замена
М. Калмыков
️️️️
В. Кириченко
Замена
В. Мироник
️️️️
А. Шериев
Замена
Д. Тихонов
️️️️
И. Логуа
Замена
А. Хагба
️️️️
А. Сугак
ГОЛ! 2:2!
Н. Замалиев
ГОЛ! 2:1!
А. Васильев
Замена
Р. Паштов
️️️️
Ц. Генков
Замена
Р. Панин
️️️️
А. Димидко
Замена
М. Игнатов
️️️️
С. Чернышев
ГОЛ! 1:1!
Д. Скепский
ГОЛ! 1:0!
А. Сугак
Замена
И. Баннов
️️️️
Е. Матрахов
Желтая карточка
И. Лапин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
2
Олег Лещиков
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
16
Астемир Шериев
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
8
Сергей Чернышев
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
11
Артем Семка
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Динамо (мол)
9
Роман Панин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
10
Денис Скепский
ЦП
13
Наиль Замалиев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
18
Цветан Генков
ЦФ
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
0
Максим Калмыков
ЦП
0
Михаил Игнатов
ЦП
Динамо (мол)
1
Алексей Карасевич
ВР
71
Юрий Медведев
ЦЗ
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
4-1-3-2
16
Забуга
2
Лещиков
12
Васильев
16
Шериев
21
Лапин
10
Матрахов
8
Чернышев
14
Кириченко
11
Семка
48
Луценко
8
Сугак
4-5-1
9
Панин
7
Логуа
5
Евсеев
69
Лобков
4
Чичерин
19
Рыховский
13
Замалиев
4
Юсупов
2
Димидко
10
Скепский
18
Генков
8
Сугак
37
Хагба
37
Хагба
8
Сугак
16
Шериев
5
Мироник
5
Мироник
16
Шериев
14
Кириченко
0
Калмыков
0
Калмыков
14
Кириченко
10
Матрахов
5
Баннов
5
Баннов
10
Матрахов
8
Чернышев
0
Игнатов
0
Игнатов
8
Чернышев
7
Логуа
97
Тихонов
97
Тихонов
7
Логуа
18
Генков
77
Паштов
77
Паштов
18
Генков
Остались в запасе
Ростов (мол)
Динамо (мол)
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
35
Артем Назаров
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
71
Юрий Медведев
ЦЗ
1
Алексей Карасевич
ВР
Остались в запасе
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
35
Артем Назаров
ВР
Остались в запасе
0
Вахтанг Моргошия
ЦП
71
Юрий Медведев
ЦЗ
1
Алексей Карасевич
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча Ростов (мол) - Динамо (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
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