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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Ростов (мол)
Ахмат (мол) - Ростов (мол): обзор матча 17 октября 2009
Ахмат (мол)
17.10.2009, суббота, 12:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 25 тур
2 : 2
Завершен
Ростов (мол)
12'
М. Тагилов
16'
И. Цуроев
1'
А. Сугак
63'
Е. Матрахов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Ростов (мол)
Желтая карточка
И. Эдиев
Замена
А. Клубков
️️️️
А. Семка
Замена
А. Лях
️️️️
И. Баннов
Замена
Ш. Бухиев
️️️️
М. Солтаев
Замена
И. Кадыров
️️️️
М. Адамов
Замена
В. Кириченко
️️️️
С. Чернышев
Замена
Т. Исламов
️️️️
И. Цуроев
ГОЛ! 2:2!
Е. Матрахов
Желтая карточка
М. Игнатов
Желтая карточка
М. Адамов
Желтая карточка
А. Тембулатов
Замена
К. Чекмарев
️️️️
А. Сизинцев
Замена
А. Идрисов
️️️️
О. Власов
Замена
Г. Гогуа
️️️️
М. Музаев
Желтая карточка
И. Цуроев
ГОЛ! 2:1!
И. Цуроев
16'
ГОЛ! 1:1!
М. Тагилов
12'
1'
ГОЛ! 0:1!
А. Сугак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
95
Ризавди Эдилов
ВР
32
Мансур Солтаев
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
61
Мовсур Адамов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
9
Ислам Цуроев
ЦФ
54
Магомед Музаев
ЦФ
Главный тренер
Шахин Динеев
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
8
Сергей Чернышев
ЦП
0
Михаил Игнатов
ЦП
11
Артем Семка
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Ахмат (мол)
0
Аскерхан Джамуев
ВР
37
Шаруди Бухиев
ЦЗ
0
Исмаил Сальмурзаев
ЦЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
39
Али Идрисов
ЦП
0
Ислам Кадыров
ЦФ
51
Тарко Исламов
ЦФ
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
90
Алексей Клубков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
0
Таймураз Козаев
ЦП
0
Максим Калмыков
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
0
Кирилл Чекмарев
ЦФ
4-3-2
95
Эдилов
5
Эдиев
26
Бендзь
4
Дашаев
4
Тагилов
61
Адамов
84
Власов
77
Тембулатов
54
Музаев
9
Цуроев
3-3-3-1
16
Забуга
5
Баннов
26
Сизинцев
12
Васильев
2
Лещиков
10
Матрахов
5
Мироник
8
Чернышев
0
Игнатов
11
Семка
8
Сугак
32
Солтаев
37
Бухиев
37
Бухиев
32
Солтаев
61
Адамов
0
Кадыров
0
Кадыров
61
Адамов
9
Цуроев
51
Исламов
51
Исламов
9
Цуроев
84
Власов
39
Идрисов
39
Идрисов
84
Власов
54
Музаев
7
Гогуа
7
Гогуа
54
Музаев
11
Семка
90
Клубков
90
Клубков
11
Семка
26
Сизинцев
0
Чекмарев
0
Чекмарев
26
Сизинцев
8
Чернышев
14
Кириченко
14
Кириченко
8
Чернышев
5
Баннов
90
Лях
90
Лях
5
Баннов
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Ростов (мол)
0
Аскерхан Джамуев
ВР
0
Исмаил Сальмурзаев
ЦЗ
Главный тренер
Шахин Динеев
0
Таймураз Козаев
ЦП
0
Максим Калмыков
ЦП
35
Артем Назаров
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Остались в запасе
0
Аскерхан Джамуев
ВР
0
Исмаил Сальмурзаев
ЦЗ
Остались в запасе
0
Таймураз Козаев
ЦП
0
Максим Калмыков
ЦП
35
Артем Назаров
ВР
Главный тренер
Шахин Динеев
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча Ахмат (мол) - Ростов (мол)
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
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