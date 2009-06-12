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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Ростов (мол)
Рубин (мол) - Ростов (мол): обзор матча 12 июня 2009
Рубин (мол)
12.06.2009, пятница, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 12 тур
3 : 0
Завершен
Ростов (мол)
8'
И. Портнягин
40'
Д. Мирзаев
87'
В. Оразсахедов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Ростов (мол)
Замена
П. Умарбаев
️️️️
А. Котляров
Замена
А. Аскаров
️️️️
И. Самигуллин
ГОЛ! 3:0!
В. Оразсахедов
Замена
А. Хагба
️️️️
С. Чернышев
Замена
А. Джалилов
️️️️
В. Галиулин
Желтая карточка
Д. Тарабриков
Замена
А. Гаппаров
️️️️
Д. Мирзаев
Замена
М. Гусейнпур
️️️️
В. Кириченко
Замена
М. Салеев
️️️️
Е. Матрахов
Замена
И. Бикчантаев
️️️️
И. Кухарчук
Замена
В. Оразсахедов
️️️️
И. Портнягин
Замена
И. Баннов
️️️️
Т. Живко
Замена
М. Игнатов
️️️️
М. Ахметович
ГОЛ! 2:0!
Д. Мирзаев
ГОЛ! 1:0!
И. Портнягин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
0
Евгений Черемисин
ВР
22
Руслан Нагаев
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
91
Ильсур Самигуллин
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
0
Александр Пономарев
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
8
Сергей Чернышев
ЦП
0
Томислав Живко
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
11
Артем Семка
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Рубин (мол)
30
Дмитрий Кортнев
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
10
Алишер Джалилов
АП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
5
Илья Баннов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
43
Андрей Скляров
ЦЗ
0
Михаил Игнатов
ЦП
69
Михаил Салеев
ЦП
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
3-3-1-2
80
Тарабриков
22
Нагаев
66
Жестоков
80
Климов
21
Галиулин
52
Котляров
91
Самигуллин
44
Кухарчук
97
Портнягин
22
Мирзаев
4-1-4-1
30
Соловьев
2
Лещиков
12
Васильев
21
Лапин
0
Пономарев
10
Матрахов
0
Живко
14
Кириченко
11
Семка
8
Чернышев
90
Ахметович
44
Кухарчук
11
Бикчантаев
11
Бикчантаев
44
Кухарчук
22
Мирзаев
15
Гаппаров
15
Гаппаров
22
Мирзаев
21
Галиулин
10
Джалилов
10
Джалилов
21
Галиулин
52
Котляров
39
Умарбаев
39
Умарбаев
52
Котляров
91
Самигуллин
4
Аскаров
4
Аскаров
91
Самигуллин
97
Портнягин
19
Оразсахедов
19
Оразсахедов
97
Портнягин
0
Живко
5
Баннов
5
Баннов
0
Живко
90
Ахметович
0
Игнатов
0
Игнатов
90
Ахметович
10
Матрахов
69
Салеев
69
Салеев
10
Матрахов
14
Кириченко
99
Гусейнпур
99
Гусейнпур
14
Кириченко
8
Чернышев
37
Хагба
37
Хагба
8
Чернышев
Остались в запасе
Рубин (мол)
Ростов (мол)
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
35
Артем Назаров
ВР
43
Андрей Скляров
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Остались в запасе
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Остались в запасе
35
Артем Назаров
ВР
43
Андрей Скляров
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча Рубин (мол) - Ростов (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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