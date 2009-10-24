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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Рубин (мол)
Ростов (мол) - Рубин (мол): обзор матча 24 октября 2009
Ростов (мол)
24.10.2009, суббота, 15:30
Чемпионат России. Молодежное первенство, 26 тур
1 : 0
Завершен
Рубин (мол)
43'
А. Семка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Рубин (мол)
Замена
В. Кириченко
️️️️
С. Чернышев
Желтая карточка
А. Кулеша
Желтая карточка
О. Лещиков
Замена
Д. Кортнев
️️️️
А. Джалилов
Замена
А. Лях
️️️️
А. Семка
Замена
М. Калмыков
️️️️
И. Баннов
Замена
А. Клубков
️️️️
А. Сизинцев
Замена
А. Аскаров
️️️️
А. Гаппаров
Желтая карточка
В. Оразсахедов
Замена
Е. Черемисин
️️️️
Н. Ревишвили
ГОЛ! 1:0!
А. Семка
Желтая карточка
Е. Матрахов
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
11
Артем Семка
ЦП
8
Сергей Чернышев
ЦП
0
Михаил Игнатов
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Рубин (мол)
80
Дмитрий Тарабриков
ВР
77
Нукри Ревишвили
ВР
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
28
Владимир Чернов
ЦП
52
Алексей Котляров
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
15
Аюбхон Гаппаров
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
90
Алексей Клубков
ЦЗ
90
Андрей Лях
ОП
0
Таймураз Козаев
ЦП
14
Виталий Кириченко
ЦП
0
Максим Калмыков
ЦП
0
Кирилл Чекмарев
ЦФ
Рубин (мол)
0
Евгений Черемисин
ВР
30
Дмитрий Кортнев
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
3-3-3-1
16
Забуга
12
Васильев
26
Сизинцев
5
Баннов
5
Мироник
10
Матрахов
2
Лещиков
11
Семка
8
Чернышев
0
Игнатов
8
Сугак
3-2-2-2
80
Тарабриков
53
Иоломанов
2
Кулеша
80
Климов
28
Чернов
52
Котляров
44
Кухарчук
10
Джалилов
19
Оразсахедов
15
Гаппаров
8
Чернышев
14
Кириченко
14
Кириченко
8
Чернышев
5
Баннов
0
Калмыков
0
Калмыков
5
Баннов
26
Сизинцев
90
Клубков
90
Клубков
26
Сизинцев
11
Семка
90
Лях
90
Лях
11
Семка
15
Гаппаров
4
Аскаров
4
Аскаров
15
Гаппаров
77
Ревишвили
0
Черемисин
0
Черемисин
77
Ревишвили
10
Джалилов
30
Кортнев
30
Кортнев
10
Джалилов
Остались в запасе
Ростов (мол)
Рубин (мол)
0
Кирилл Чекмарев
ЦФ
0
Таймураз Козаев
ЦП
35
Артем Назаров
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
0
Кирилл Чекмарев
ЦФ
0
Таймураз Козаев
ЦП
35
Артем Назаров
ВР
Остались в запасе
Главный тренер
Сергей Бутенко
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Ростов (мол) - Рубин (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
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