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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
Ростов (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 29 августа 2009
Ростов (мол)
29.08.2009, суббота, 17:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 20 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
11'
Н. Сливич
54'
А. Сугак
90+1'
С. Чернышев
69'
А. Заболотный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
ГОЛ! 3:1!
С. Чернышев
+1
Желтая карточка
В. Забуга
Желтая карточка
Н. Сливич
Замена
А. Григорян
️️️️
М. Федоров
Желтая карточка
А. Кудрявцев
Замена
А. Никитин
️️️️
И. Драгунов
ГОЛ! 2:1!
А. Заболотный
Замена
А. Васильев
️️️️
И. Джалилов
Замена
А. Лях
️️️️
А. Сугак
ГОЛ! 2:0!
А. Сугак
Замена
К. Чекмарев
️️️️
А. Скляров
Замена
А. Семка
️️️️
А. Валикаев
Замена
М. Игнатов
️️️️
Д. Кортава
Замена
С. Чернышев
️️️️
М. Калмыков
Замена
Е. Матрахов
️️️️
И. Баннов
Замена
В. Максименко
️️️️
М. Потапов
Пенальти не реализован!
А. Кудрявцев
Желтая карточка
М. Калмыков
ГОЛ! 1:0!
Н. Сливич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
2
Олег Лещиков
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
43
Андрей Скляров
ЦЗ
0
Максим Калмыков
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
0
Ненад Сливич
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
34
Дмитрий Кортава
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бутенко
ЦСКА (мол)
25
Артур Нигматуллин
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
22
Максим Потапов
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
13
Александр Кудрявцев
ЦП
10
Максим Федоров
ЦП
0
Евгений Шеренков
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
10
Евгений Матрахов
ОП
90
Андрей Лях
ОП
11
Артем Семка
ЦП
8
Сергей Чернышев
ЦП
0
Михаил Игнатов
ЦП
0
Кирилл Чекмарев
ЦФ
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
2
Виталий Максименко
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
17
Александр Васильев
ЦП
26
Артак Григорян
ЦФ
3-2-3-2
16
Забуга
5
Баннов
21
Лапин
43
Скляров
12
Васильев
2
Лещиков
0
Калмыков
5
Валикаев
0
Сливич
34
Кортава
8
Сугак
4-4-2
25
Нигматуллин
3
Джалилов
22
Потапов
15
Чосич
14
Драгунов
10
Федоров
0
Шеренков
20
Киселев
13
Кудрявцев
91
Заболотный
0
Осени
5
Баннов
10
Матрахов
10
Матрахов
5
Баннов
43
Скляров
0
Чекмарев
0
Чекмарев
43
Скляров
5
Валикаев
11
Семка
11
Семка
5
Валикаев
0
Калмыков
8
Чернышев
8
Чернышев
0
Калмыков
34
Кортава
0
Игнатов
0
Игнатов
34
Кортава
8
Сугак
90
Лях
90
Лях
8
Сугак
10
Федоров
26
Григорян
26
Григорян
10
Федоров
22
Потапов
2
Максименко
2
Максименко
22
Потапов
14
Драгунов
4
Никитин
4
Никитин
14
Драгунов
3
Джалилов
17
Васильев
17
Васильев
3
Джалилов
Остались в запасе
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
35
Артем Назаров
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
12
Станислав Плохих
ВР
Главный тренер
Йелле Гус
Остались в запасе
35
Артем Назаров
ВР
Остались в запасе
12
Станислав Плохих
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Главный тренер
Йелле Гус
Статистика матча Ростов (мол) - ЦСКА (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
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