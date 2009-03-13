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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Ростов (мол)
Амкар (мол) - Ростов (мол): обзор матча 13 марта 2009
Амкар (мол)
13.03.2009, пятница, 15:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 1 тур
4 : 0
Завершен
Ростов (мол)
15'
М. Билаонов
16'
А. Субботин
48'
В. Лачугин
49'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Ростов (мол)
Желтая карточка
В. Кириченко
Замена
М. Гусейнпур
️️️️
С. Чернышев
Замена
Е. Ситников
️️️️
Е. Сырков
Замена
Е. Рудаков
️️️️
Д. Дзахов
ГОЛ! 4:0!
Е. Тюкалов
Желтая карточка
А. Скляров
ГОЛ! 3:0!
В. Лачугин
Замена
И. Баннов
️️️️
Р. Гурбанов
Замена
А. Васильев
️️️️
А. Сизинцев
Замена
А. Назаров
️️️️
С. Хотеев
Замена
М. Папшис
️️️️
В. Закоптелов
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
А. Померко
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
М. Билаонов
Замена
Д. Садиков
️️️️
А. Субботин
Желтая карточка
А. Померко
Желтая карточка
В. Гаглоев
Желтая карточка
М. Салеев
ГОЛ! 2:0!
А. Субботин
16'
ГОЛ! 1:0!
М. Билаонов
15'
Желтая карточка
Т. Живко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
0
Евгений Сериков
ВР
0
Виктор Лачугин
ЦЗ
2
Алексей Савельев
ЦЗ
19
Евгений Сырков
ЦЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
8
Владислав Закоптелов
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
53
Михаил Билаонов
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ростов (мол)
27
Станислав Хотеев
ВР
2
Владислав Дубовой
ЦЗ
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
43
Андрей Скляров
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
14
Виталий Кириченко
ЦП
8
Сергей Чернышев
ЦП
69
Михаил Салеев
ЦП
0
Томислав Живко
ЦП
13
Руслан Гурбанов
ЦП
Главный тренер
Сергей Бутенко
Амкар (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
21
Евгений Ситников
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
10
Мариус Папшис
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
37
Анри Хагба
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
4-1-3-2
0
Сериков
0
Лачугин
2
Савельев
19
Сырков
2
Макагонов
20
Померко
8
Закоптелов
27
Гаглоев
71
Дзахов
9
Субботин
53
Билаонов
4-1-5
27
Хотеев
26
Сизинцев
21
Лапин
43
Скляров
2
Дубовой
10
Матрахов
14
Кириченко
69
Салеев
0
Живко
13
Гурбанов
8
Чернышев
19
Сырков
21
Ситников
21
Ситников
19
Сырков
71
Дзахов
88
Рудаков
88
Рудаков
71
Дзахов
8
Закоптелов
10
Папшис
10
Папшис
8
Закоптелов
20
Померко
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
20
Померко
53
Билаонов
7
Тюкалов
7
Тюкалов
53
Билаонов
9
Субботин
11
Садиков
11
Садиков
9
Субботин
8
Чернышев
99
Гусейнпур
99
Гусейнпур
8
Чернышев
13
Гурбанов
5
Баннов
5
Баннов
13
Гурбанов
26
Сизинцев
12
Васильев
12
Васильев
26
Сизинцев
27
Хотеев
35
Назаров
35
Назаров
27
Хотеев
Остались в запасе
Амкар (мол)
Ростов (мол)
41
Максим Шумайлов
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
37
Анри Хагба
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
Остались в запасе
37
Анри Хагба
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча Амкар (мол) - Ростов (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
7
Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
Молодежка «Ростова» возложила цветы к памятнику Понедельника
2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
2020.06.22 13:11
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