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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Ростов (мол)
Локомотив (мол) - Ростов (мол): обзор матча 01 августа 2009
Локомотив (мол)
01.08.2009, суббота, 19:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 16 тур
3 : 0
Завершен
Ростов (мол)
54'
А. Чочиев
76'
Г. Нуров
85'
В. Дьяков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Ростов (мол)
Замена
П. Печенкин
️️️️
А. Чочиев
Замена
Р. Быков
️️️️
А. Минченков
ГОЛ с пенальти! 3:0!
В. Дьяков
Замена
С. Гаракоев
️️️️
Н. Пилиев
Замена
М. Гусейнпур
️️️️
С. Чернышев
ГОЛ! 2:0!
Г. Нуров
Замена
И. Миронов
️️️️
Н. Самохин
Замена
В. Дьяков
️️️️
Д. Полоз
Замена
М. Салеев
️️️️
А. Семка
ГОЛ! 1:0!
А. Чочиев
Замена
Г. Нуров
️️️️
Р. Камболов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
12
Артем Гомелько
ВР
33
Махмаднаим Шарифи
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Руслан Камболов
ОП
14
Никита Самохин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
10
Александр Минченков
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
14
Виталий Кириченко
ЦП
8
Сергей Чернышев
ЦП
0
Михаил Игнатов
ЦП
11
Артем Семка
ЦП
Главный тренер
Сергей Бутенко
Локомотив (мол)
0
Илья Киселев
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
27
Илья Миронов
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
22
Павел Печенкин
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
43
Андрей Скляров
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
69
Михаил Салеев
ЦП
3-1-3-2-1
12
Гомелько
33
Шарифи
6
Беляев
90
Бурлак
88
Камболов
5
Пилиев
4
Фомин
14
Самохин
7
Полоз
11
Чочиев
10
Минченков
3-3-4
35
Назаров
37
Хагба
12
Васильев
2
Лещиков
5
Баннов
10
Матрахов
5
Мироник
8
Чернышев
0
Игнатов
11
Семка
14
Кириченко
14
Самохин
27
Миронов
27
Миронов
14
Самохин
10
Минченков
88
Быков
88
Быков
10
Минченков
11
Чочиев
22
Печенкин
22
Печенкин
11
Чочиев
7
Полоз
0
Дьяков
0
Дьяков
7
Полоз
88
Камболов
94
Нуров
94
Нуров
88
Камболов
5
Пилиев
33
Гаракоев
33
Гаракоев
5
Пилиев
8
Чернышев
99
Гусейнпур
99
Гусейнпур
8
Чернышев
11
Семка
69
Салеев
69
Салеев
11
Семка
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Ростов (мол)
0
Илья Киселев
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
16
Владимир Забуга
ВР
43
Андрей Скляров
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Остались в запасе
0
Илья Киселев
ВР
Остались в запасе
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
16
Владимир Забуга
ВР
43
Андрей Скляров
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча Локомотив (мол) - Ростов (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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- : -
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- : -
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2 : 0
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Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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